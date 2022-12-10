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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тодуров: Российские пропагандисты себя ведут как паханы на зоне. Послушайте этот сленг, эти крики, это все. Люди подсознательно копируют эти поведенческие реакции

 
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По словам Тодурова, у россиян нет положительных героев, которым бы они могли подражать и копировать правильные поведенческие реакции
По словам Тодурова, у россиян нет положительных героев, которым бы они могли подражать и копировать правильные поведенческие реакции
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

В российском обществе присутствует "лагерная субкультура", при которой есть строгая иерархия, господство силы и нет подчинения законам. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

Тодуров рассказал, что в детстве вместе с родителями прожил в Иркусткой области России пять лет и "прочувствовал на себе" действие этой субкультуры.  

"Господство силы, неподчинение законам, строгая лагерная иерархия, когда есть смотрящий, есть паханы, есть те, кто сильнее, кто может избить младшего. Есть паханы, есть мужики, которые работают, и есть опущенные. [...] Я это пережил в школе. Когда я пришел в школу, в четвертый класс – и парень, который у них называется "держать шишку", это бугор местный – тебя начинает просто так избивать на ровном месте. Ну просто опустить надо. Потому что ты новичок и ты должен в классе занять свою какую-то иерархию. Но я к тому времени занимался вольной борьбой уже три года, поэтому меня там опустить не получилось", – рассказал он. 

Он обратил внимание, что разделение чувствуется в том числе среди российской элиты. Объясняя действие пропаганды на мозг человека, Тодуров отметил, что для человека важна форма информации, которую он получает. 

Российское общество, по его словам, копирует поведенческие реакции пропагандистов, работающих на российском телевидении. 

"Для человека важна не та информация, которую он получает из интернета, а форма этой информации, которую он получает. Из телевидения ему же подают не просто сухую информацию. Это же не просто текст в книге – это определенные поведенческие реакции. Вы посмотрите на пропагандистов: как они себя ведут. Они же ведут себя, как паханы на зоне. Послушайте этот сленг, послушайте эти крики, послушайте это все. И люди подсознательно копируют эти поведенческие реакции. Чем были хороши фильмы, которые мы смотрели с вами в юности? Перед нами были кумиры, герои, которым мы подражали. Мы подражали каким-то правильным героям. И, может быть, благодаря этому, как Высоцкий пел, "значит, нужные книги ты в детстве читал". Да? Поведенческие реакции копируются. И вот эти поведенческие реакции, к сожалению, сегодня им копировать не у кого. Сегодня все поведенческие реакции они копируют у тех пропагандистов, которые 99% информационного поля у них заняли. И в интернете, и на телевидении. А большинство же телевизор смотрит", – добавил он. 

"Мой карабин был в кабинете, все мужики принесли ружья". Врачи Института сердца были готовы защищать Киев вместе с теробороной в случае боев в городе – Тодуров. Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, телевидение, пропаганда, российская пропаганда, Борис Тодуров, книги, мозг
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