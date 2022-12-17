"Пошел вон, ничтожество". Соловьев отказался от дебатов с Гиркиным. Боевик в ответ назвал пропагандиста "резиновым изделием" и "дерьмом"

Спор между пропагандистом и боевиком вспыхнул ранее на этой неделе. Соловьев прокомментировал поездку Гиркина на фронт в Украину. "Вот этот – поехал повоевать. Обосрался и вернулся... Стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться", – заявил пропагандист. Гиркин в ответ обозвал Соловьева "резиновым изделием №2" и заявил, что готов на "любые публичные дебаты" с ним.
Соловьев в эфире своей программы сказал, что Гиркина в Донецке "ненавидят так, что представить себе невозможно".
Он упрекнул боевика за то, что тот в 2017 году проводил дебаты с российским оппозиционером Алексеем Навальным, а в 2020 году дал интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Этот дурачок пытается меня вызвать на какую то беседу. С кем? Ты, ничтожество, с Навальным болтал, c Гордоном болтал. Пошел вон!" – заявил пропагандист.
Боевик ответил 19 декабря, что не удивился решению Соловьева.
"Мне нечего добавить к написанному ранее: Владимир Рудольфович – "резиновое изделие №2". Впрочем, я в этом никогда и не сомневался... Единственное, что могу добавить: я с таким дерьмом "в одном окопе" никогда не был и не буду. Хотя бы потому, что это дерьмо в окопы если когда-нибудь и попадет, то только в штрафную саперно-строительную роту... Да и то... 100% загодя успеет удрать, например, в Израиль, где (в отличие от меня) у всей этой компании куча родни... А в их нынешний "окоп" меня и калачом не заманишь", – написал Гиркин в Telegram.
Гиркин в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, возглавлял незаконное вооруженное формирование "ДНР". Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области. В июле боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. В начале августа стало известно, что Гиркин вернулся в Россию.
В Украине Гиркин находится в розыске. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ему вменяются создание террористической группы или террористической организации, массовые беспорядки, террористический акт, захват государственных или общественных зданий или сооружений. Он находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии, Украины и других стран.
В последние годы он вел YouTube-стримы, в которых критиковал действия российской власти.
В октябре 2022 года Гиркин пытался опять попасть на войну в Украине, но не смог и обвинил в этом руководство России. По словам боевика, он прибыл на подконтрольную "ДНР" территорию 14 октября, где написал заявление с "просьбой о добровольной мобилизации". В ноябре Гиркина отправили в город Сватово Луганской области. Там он выяснил, что не числится в штате полка. По мнению Гиркина, все это произошло "под давлением сверху".
Гиркин является фигурантом дела о сбитии на Донбассе в 2014 году малайзийского самолета Boeing 777, когда погибло 298 человек. 17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина одним из виновных в крушении рейса МН17. Он был приговорен к пожизненному тюремному заключению.