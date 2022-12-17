"Пошел вон, ничтожество". Соловьев отказался от дебатов с Гиркиным. Боевик в ответ назвал пропагандиста "резиновым изделием" и "дерьмом"

Спор между пропагандистом и боевиком вспыхнул ранее на этой неделе. Соловьев прокомментировал поездку Гиркина на фронт в Украину. "Вот этот – поехал повоевать. Обосрался и вернулся... Стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться", – заявил пропагандист. Гиркин в ответ обозвал Соловьева "резиновым изделием №2" и заявил, что готов на "любые публичные дебаты" с ним.

Соловьев в эфире своей программы сказал, что Гиркина в Донецке "ненавидят так, что представить себе невозможно".

Он упрекнул боевика за то, что тот в 2017 году проводил дебаты с российским оппозиционером Алексеем Навальным, а в 2020 году дал интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Этот дурачок пытается меня вызвать на какую то беседу. С кем? Ты, ничтожество, с Навальным болтал, c Гордоном болтал. Пошел вон!" – заявил пропагандист.

Боевик ответил 19 декабря, что не удивился решению Соловьева.

"Мне нечего добавить к написанному ранее: Владимир Рудольфович – "резиновое изделие №2". Впрочем, я в этом никогда и не сомневался... Единственное, что могу добавить: я с таким дерьмом "в одном окопе" никогда не был и не буду. Хотя бы потому, что это дерьмо в окопы если когда-нибудь и попадет, то только в штрафную саперно-строительную роту... Да и то... 100% загодя успеет удрать, например, в Израиль, где (в отличие от меня) у всей этой компании куча родни... А в их нынешний "окоп" меня и калачом не заманишь", – написал Гиркин в Telegram.