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Следком РФ не нашел состава преступления в призывах пропагандиста Красовского топить украинских детей

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Красовскому в Украине сообщили о подозрении в публичных призывах к захвату государственной власти и геноциду украинцев
Красовскому в Украине сообщили о подозрении в публичных призывах к захвату государственной власти и геноциду украинцев
Фото: Anton Krasovsky / Facebook

Следственный комитет России не нашел состава преступления в призывах пропагандиста Антона Красовского топить украинских детей. Ответ ведомства на свой запрос по этому поводу опубликовал в Telegram депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

"В поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по г. Москве, не содержится",  сказано в письме.

В документе также говорится, что обращение направлено в московское управление МВД "с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий".

"Помните, как решительно председатель Следственного комитета лично поручил провести проверку в отношении госпропагандиста Красовского с Russia Today после призыва последнего топить украинских детей? И что в итоге? Материал сначала спустили в управление по Москве, потом перенаправили в МВД, якобы последственности СК РФ не усматривается! То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами!" – написал политик и предположил, что пропагандиста решили "отмазать". 

В конце октября Красовский, бывший тогда директором вещания российского пропагандистского телеканала RT, заявил, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать, а детей – топитьЗа эти высказывания RT прекратил c ним сотрудничать. Его слова попросил проверить глава Следкома Александр Бастрыкин.

Контекст:

Красовский – российский журналист, публицист и политтехнолог. Работал на НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ" и "Независимая газета". В 2020 году Красовский присоединился к команде телеканала RT, он руководил производством новых YouTube-шоу на русском языке и был их генеральным продюсером, сообщалось на сайте канала.

Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.

Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью НВ: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".

Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".

В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.

16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.

Теги: Россия, пропаганда, депутаты, российская пропаганда, Следственный комитет РФ, дети, Антон Красовский
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