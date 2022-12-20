Следком РФ не нашел состава преступления в призывах пропагандиста Красовского топить украинских детей

"В поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по г. Москве, не содержится", – сказано в письме.
В документе также говорится, что обращение направлено в московское управление МВД "с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий".
"Помните, как решительно председатель Следственного комитета лично поручил провести проверку в отношении госпропагандиста Красовского с Russia Today после призыва последнего топить украинских детей? И что в итоге? Материал сначала спустили в управление по Москве, потом перенаправили в МВД, якобы последственности СК РФ не усматривается! То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами!" – написал политик и предположил, что пропагандиста решили "отмазать".
В конце октября Красовский, бывший тогда директором вещания российского пропагандистского телеканала RT, заявил, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать, а детей – топить. За эти высказывания RT прекратил c ним сотрудничать. Его слова попросил проверить глава Следкома Александр Бастрыкин.
Красовский – российский журналист, публицист и политтехнолог. Работал на НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ" и "Независимая газета". В 2020 году Красовский присоединился к команде телеканала RT, он руководил производством новых YouTube-шоу на русском языке и был их генеральным продюсером, сообщалось на сайте канала.
Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.
Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью НВ: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".
Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".
В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.
16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.