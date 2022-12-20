Следком РФ не нашел состава преступления в призывах пропагандиста Красовского топить украинских детей

Красовскому в Украине сообщили о подозрении в публичных призывах к захвату государственной власти и геноциду украинцев Фото: Anton Krasovsky / Facebook

"В поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по г. Москве, не содержится", – сказано в письме.

В документе также говорится, что обращение направлено в московское управление МВД "с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий".

"Помните, как решительно председатель Следственного комитета лично поручил провести проверку в отношении госпропагандиста Красовского с Russia Today после призыва последнего топить украинских детей? И что в итоге? Материал сначала спустили в управление по Москве, потом перенаправили в МВД, якобы последственности СК РФ не усматривается! То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами!" – написал политик и предположил, что пропагандиста решили "отмазать".

В конце октября Красовский, бывший тогда директором вещания российского пропагандистского телеканала RT, заявил, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать, а детей – топить. За эти высказывания RT прекратил c ним сотрудничать. Его слова попросил проверить глава Следкома Александр Бастрыкин.