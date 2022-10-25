Пропагандист Красовский записал видео с оправданиями за призывы убивать украинских детей

Красовский заявил, что никогда не желает смерти детям, и объяснил свои слова тем, что якобы его иногда "заносит" в эфирах. Он сказал, что его переполняли эмоции, и неоднократно назвал себя дураком.

"Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц, и меня то и дело заносит куда-то, куда может занести тот бес, который сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занес. Иногда я пытаюсь решить, чья жизнь важнее, нужнее, правильнее. Я идиот. Нет таких жизней", – сказал Красовский.

Он заявил, что виноват перед всеми матерями, которые слышали его заявление, и что якобы никогда не сможет себя простить.

"Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага, и я, дурак, смешал добро со злом и облажался, съежился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу", – сказал пропагандист, который призывал топить в реке украинских детей, которые считают, что РФ оккупировала часть Украины.

Также Красовский заявлял в том же эфире, что Украина не должна существовать, а украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать. За эти высказывания с ним прекратил сотрудничать пропагандистский канал Russia Today.