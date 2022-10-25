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Пропагандист Красовский записал видео с оправданиями за призывы убивать украинских детей

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Красовский "признал" вину за заявления об украинских детях
Красовский "признал" вину за заявления об украинских детях
Скриншот: АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ / Telegram

Российский пропагандист Антон Красовский записал видеообращение, в котором оправдывается за заявление о необходимости убивать украинских детей. Ролик он опубликовал 25 октября в Telegram.

Красовский заявил, что никогда не желает смерти детям, и объяснил свои слова тем, что якобы его иногда "заносит" в эфирах. Он сказал, что его переполняли эмоции, и неоднократно назвал себя дураком.

"Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц, и меня то и дело заносит куда-то, куда может занести тот бес, который сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занес. Иногда я пытаюсь решить, чья жизнь важнее, нужнее, правильнее. Я идиот. Нет таких жизней", – сказал Красовский.

Он заявил, что виноват перед всеми матерями, которые слышали его заявление, и что якобы никогда не сможет себя простить.

"Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага, и я, дурак, смешал добро со злом и облажался, съежился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу", – сказал пропагандист, который призывал топить в реке украинских детей, которые считают, что РФ оккупировала часть Украины.

Также Красовский заявлял в том же эфире, что  Украина не должна существовать, а украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать. За эти высказывания с ним прекратил сотрудничать пропагандистский канал Russia Today.

Контекст:

Красовский – российский журналист, публицист и политтехнолог. Работал на НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ" и "Независимая газета". В 2020 году Красовский присоединился к команде телеканала RT, он руководит производством новых YouTube-шоу на русском языке и является их генеральным продюсером, сообщается на сайте канала.

Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.

Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью НВ: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".

Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".

В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.

16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 29 августа СБУ передала в суд дело о призывах Красовского к геноциду украинцев.

Теги: Россия, российская пропаганда, российская агрессия, война России против Украины, Антон Красовский, обращение
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