RT прекратило сотрудничество с Красовским, призвавшим топить украинских детей

Красовский в одном из эфиров RT заявил, что украинских детей нужно топить Скриншот: ещёнепознер / YouTube

"Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка", – написала она.

Симоньян заявила, что останавливает сотрудничество с Красовским, поскольку ни они, ни остальной коллектив RT "не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь".

Так Симоньян отреагировала на слова Красовского в одном из эфиров канала, где тот заявил, что украинских детей нужно топить. В том же эфире он сказал, что Украина не должна существовать, украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на заявления пропагандиста призвал запретить этот канал по всему миру.