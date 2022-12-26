"Уничтожено немало оккупантов". Минобороны показало видео рейда ВСУ по позициям россиян

"Сегодня, когда в Украине и во всем мире отмечают праздник Рождества Христова, горные штурмовики 108-го отдельного горно-штурмового батальона провели рейды по позициям рашистов, в результате которых было уничтожено немало оккупантов и еще 10 взяты в плен", – говорится в комментарии к видеозаписи.

Контекст: По данным Генштаба ВСУ на 26 декабря, за время полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили 102 600 оккупантов, более 3 тыс. танков, 283 самолета, 267 вертолетов и множество другой техники россиян.