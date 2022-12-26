Генштаб ВСУ: Российские войска наступают на двух направлениях, на трех – пытаются улучшить тактическое положение, еще на двух – обороняются

Оккупанты наступают на бахмутском и лиманском направлениях, обороняются от атак ВСУ – на новопавловском и херсонском, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 26 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на купянском, авдеевском и запорожском направлениях, а на новопавловском и херсонском противник обороняется, добавили украинские военные.

"На купянском и лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов… На бахмутском и авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 30 населенных пунктов... На новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В то же время на запорожском направлении враг из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы более 15 населенных пунктов, указали в Генштабе ВСУ.

"На херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр", – отмечается в сообщении.