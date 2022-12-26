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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Российские войска наступают на двух направлениях, на трех – пытаются улучшить тактическое положение, еще на двух – обороняются

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Оккупанты наступают на бахмутском и лиманском направлениях, обороняются от атак ВСУ на новопавловском и херсонском, отметили в Генштабе
Оккупанты наступают на бахмутском и лиманском направлениях, обороняются от атак ВСУ – на новопавловском и херсонском, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и лиманском направлениях.

Об этом 26 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Кроме того, оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на купянском, авдеевском и запорожском направлениях, а на новопавловском и херсонском противник обороняется, добавили украинские военные.

"На купянском и лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов… На бахмутском и авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 30 населенных пунктов... На новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В то же время на запорожском направлении враг из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы более 15 населенных пунктов, указали в Генштабе ВСУ.

"На херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KpdKkNnzWsXytBp8zZn5v1eAmRCJ33wkArvmSsLMPDwXgtL8YtdYtZ8sW95GhRYnl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В украинской разведке заявляли, что единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, артиллерия, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, миномет, российские оккупанты
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