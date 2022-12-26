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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в тупике. Единственное место, где она еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно – Буданов

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Буданов: Коренного изменения ситуации со стороны РФ сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду
Буданов: Коренного изменения ситуации со стороны РФ сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду
Фото: EPA

Коренного изменения ситуации на войне в ближайший период от России украинская разведка не ожидает. Об этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью LIGA.net.

"Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Для этого есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "пытается пытаться" наступать, – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа [россияне] постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря", – отметил Буданов.

По его словам, помимо попыток захватить Бахмут, россияне также пробуют концентрировать свои силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья.

"Но мы не видим реальной возможности чего-то добиться. Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были обнаружены заранее и закончились для них ничем. Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду", – сказал глава украинской военной разведки.

На уточняющий вопрос о свежемобилизованных россиянах, которые сейчас проходят боевое слаживание, Буданов ответил, что "коренным образом" они ничего изменить не могут.

Недавно глава ГУР также отмечал, что россияне так стараются захватить Бахмут преимущественно потому, что это "идеологический и медийный вопрос": для ЧВК "Вагнер" важно показать, что они "могут сделать то, что не смогла сделать российская армия".

Контекст:

В районе Бахмута "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт изучения войны (ISW) 25 декабря.

Теги: Донецкая область, наступление, война России против Украины, Бахмут, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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