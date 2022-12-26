Россия в тупике. Единственное место, где она еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно – Буданов

Буданов: Коренного изменения ситуации со стороны РФ сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду Фото: EPA

"Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Для этого есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "пытается пытаться" наступать, – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа [россияне] постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря", – отметил Буданов.

По его словам, помимо попыток захватить Бахмут, россияне также пробуют концентрировать свои силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья.

"Но мы не видим реальной возможности чего-то добиться. Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были обнаружены заранее и закончились для них ничем. Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду", – сказал глава украинской военной разведки.

На уточняющий вопрос о свежемобилизованных россиянах, которые сейчас проходят боевое слаживание, Буданов ответил, что "коренным образом" они ничего изменить не могут.

Недавно глава ГУР также отмечал, что россияне так стараются захватить Бахмут преимущественно потому, что это "идеологический и медийный вопрос": для ЧВК "Вагнер" важно показать, что они "могут сделать то, что не смогла сделать российская армия".