Россиянам поручали захватить Бахмут до 9 мая, теперь – до 1 января. Не удастся и до 1 февраля – Крищенко

Крищенко считает, что оккупанты не захватят Бахмут и до 1 февраля Скриншот: ProUA / YouTube

"Россияне пытаются зайти в Бахмут с разных сторон. Им первый check time на захват Бахмута давали до 9 мая, теперь – до 1 января. Но, я думаю, это им не удастся ни до 1 января, ни до 1 февраля. Насколько я понимаю настроение бойцов, сопротивление достаточно серьезное, выстроена оборона, наносятся поражения", – сказал он.

Экс-полицейский ответил на вопрос, чем Бахмут стратегически для врага важен.

"Там пересечение дорог, высоты за Бахмутом, которые для них важны. Если они захватят Бахмут, там севернее есть Соледар, Северск, которые, на мой взгляд, нашим войскам тогда, возможно, придется покидать", – объяснил Крищенко.

Он подчеркнул, что не является стратегом и не обладает всей информацией, но, глядя на карту, считает, "что Бахмут очень важная точка и ее нужно удержать".

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