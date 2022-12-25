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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россиянам поручали захватить Бахмут до 9 мая, теперь – до 1 января. Не удастся и до 1 февраля – Крищенко

Крищенко считает, что оккупанты не захватят Бахмут и до 1 февраля
Крищенко считает, что оккупанты не захватят Бахмут и до 1 февраля
Скриншот: ProUA / YouTube

Командование ставит российским оккупантам задачи до определенной даты захватить Бахмут Донецкой области. Об этом бывший начальник полиции Киева, экс-замглавы Киевской городской госадминистрации Андрей Крищенко, который воюет в Нацгвардии, сообщил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 24 декабря.

"Россияне пытаются зайти в Бахмут с разных сторон. Им первый check time на захват Бахмута давали до 9 мая, теперь – до 1 января. Но, я думаю, это им не удастся ни до 1 января, ни до 1 февраля. Насколько я понимаю настроение бойцов, сопротивление достаточно серьезное, выстроена оборона, наносятся поражения", – сказал он.

Экс-полицейский ответил на вопрос, чем Бахмут стратегически для врага важен.

"Там пересечение дорог, высоты за Бахмутом, которые для них важны. Если они захватят Бахмут, там севернее есть Соледар, Северск, которые, на мой взгляд, нашим войскам тогда, возможно, придется покидать", – объяснил Крищенко.

Он подчеркнул, что не является стратегом и не обладает всей информацией, но, глядя на карту, считает, "что Бахмут очень важная точка и ее нужно удержать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В районе Бахмута "горячее всего, больнее всего", говорил президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

Интенсивные бои в районе Бахмута ведутся с июня, но линия фронта проходила в основном на открытой местности вокруг восточных подступов к городу, отметили в британской разведке 22 декабря. Британские военные считают, что российская пехота могла закрепиться в восточных промышленных районах Бахмута, а время от времени продвигается в жилые районы. По их мнению, оккупанты в городских боях вряд ли смогут достичь успеха.

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", считает спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, вторжение, ВСУ, Андрей Крищенко, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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