В Беловодске и Первомайске Луганской области лечатся до 600 оккупантов, половина получила ранения в районе Бахмута – Генштаб ВСУ

Оккупанты за двое суток потеряли до 300 военных мертвыми и ранеными в Луганской и Херсонской областях в результате ударов ВСУ, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Об этом 26 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, в населенном пункте Беловодск Старобельского района Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "Вагнер". Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты за двое суток потеряли до 300 военных мертвыми и ранеными в Луганской и Херсонской областях в результате ударов ВСУ.

Общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек, сообщили в Генштабе ВСУ 26 декабря.

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