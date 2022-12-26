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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беловодске и Первомайске Луганской области лечатся до 600 оккупантов, половина получила ранения в районе Бахмута – Генштаб ВСУ

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Оккупанты за двое суток потеряли до 300 военных мертвыми и ранеными в Луганской и Херсонской областях в результате ударов ВСУ, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты за двое суток потеряли до 300 военных мертвыми и ранеными в Луганской и Херсонской областях в результате ударов ВСУ, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Российские захватчики продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории Украины для лечения раненых военнослужащих и наемников частных военных компаний (ЧВК).

Об этом 26 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, в населенном пункте Беловодск Старобельского района Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "Вагнер". Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KpdKkNnzWsXytBp8zZn5v1eAmRCJ33wkArvmSsLMPDwXgtL8YtdYtZ8sW95GhRYnl

По данным Генштаба, оккупанты за двое суток потеряли до 300 военных мертвыми и ранеными в Луганской и Херсонской областях в результате ударов ВСУ.

Общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину достигло 102 600 человек, сообщили в Генштабе ВСУ 26 декабря.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 октября глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

В украинской разведке заявляли, что единственное место, где Россия еще пытается наступать, – это Бахмут, но безуспешно.

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