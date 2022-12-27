Россия вывела в Черное море 10 кораблей, из них три – носители ракет "Калибр" – ВМС Украины

На сегодня в акватории Черного моря 10 российских кораблей, из них три – носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 16 ракет.
По данным ВМС, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля, в Средиземном море находятся девять военных судов, из них пять – с "Калибрами" в количестве 72 ракеты.
Накануне начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Россия, вероятно, готовится к массированной ракетной атаке по Украине.
Она отметила, что запасы ракет у оккупантов, вероятно, исчерпываются, но у них достаточно арсенала, который пополняется разными способами, в том числе и в обход санкций. Спикер подчеркнула, что "не следует ожидать только массированного удара, помним о том, что они способны нанести и точечные".
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.
23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.