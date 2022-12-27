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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия вывела в Черное море 10 кораблей, из них три – носители ракет "Калибр" – ВМС Украины

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Российские корабли в Черном море могут быть снаряжены 16 ракетами "Калибр", сообщили ВМС
Российские корабли в Черном море могут быть снаряжены 16 ракетами "Калибр", сообщили ВМС
Фото: ЕРА

За последние сутки Россия увеличила присутствие военных кораблей на боевом дежурстве в Черном море. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины 27 декабря сообщили в Telegram.

На сегодня в акватории Черного моря 10 российских кораблей, из них три – носители крылатых ракет "Калибр"  с общим залпом в 16 ракет.

По данным ВМС, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля, в Средиземном море находятся девять военных судов, из них пять – с "Калибрами" в количестве 72 ракеты.

Накануне начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Россия, вероятно, готовится к массированной ракетной атаке по Украине.

Она отметила, что запасы ракет у оккупантов, вероятно, исчерпываются, но у них достаточно арсенала, который пополняется разными способами, в том числе и в обход санкций. Спикер подчеркнула, что "не следует ожидать только массированного удара, помним о том, что они способны нанести и точечные".

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, ВМС Украины, Азовское море, Средиземное море, война России против Украины, ракеты
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