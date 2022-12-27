Россия вывела в Черное море 10 кораблей, из них три – носители ракет "Калибр" – ВМС Украины

Российские корабли в Черном море могут быть снаряжены 16 ракетами "Калибр", сообщили ВМС Фото: ЕРА

На сегодня в акватории Черного моря 10 российских кораблей, из них три – носители крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 16 ракет.

По данным ВМС, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до одного корабля, в Средиземном море находятся девять военных судов, из них пять – с "Калибрами" в количестве 72 ракеты.

Накануне начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что Россия, вероятно, готовится к массированной ракетной атаке по Украине.

Она отметила, что запасы ракет у оккупантов, вероятно, исчерпываются, но у них достаточно арсенала, который пополняется разными способами, в том числе и в обход санкций. Спикер подчеркнула, что "не следует ожидать только массированного удара, помним о том, что они способны нанести и точечные".