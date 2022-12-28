В ОК "Юг" рассказали о тактике "трех волн", применяемой оккупантами при атаках дронами-камикадзе

Нанося удары по инфраструктуре, российские войска могут выпускать три волны беспилотников, и только третья из них атакует заданные цели, рассказала Гуменюк Фото: Tal Inbar / Twitter

Спикер пояснила, что таким способом РФ пытается сначала выявить и уничтожить украинскую систему ПВО, а затем нанести удары по объектам критической инфраструктуры.

"Мы видим, что они применяют массированные атаки дронами [запуская их] волнами, поскольку направляют их в том числе и против средств противовоздушной обороны", – подчеркнула она.

Первую волну, по ее словам, оккупанты запускают именно для выявления средств ПВО Украины и их позиций.

"Вторая волна – чтобы ударить по этим объектам, системам ПВО. Уже третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры, которые были целью поражения", – пояснила Гуменюк.

Спикер также подтвердила, что оккупанты начали использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине. Об этом свидетельствует ранее не встречавшаяся маркировка на вражеских беспилотниках.