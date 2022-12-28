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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" рассказали о тактике "трех волн", применяемой оккупантами при атаках дронами-камикадзе

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Нанося удары по инфраструктуре, российские войска могут выпускать три волны беспилотников, и только третья из них атакует заданные цели, рассказала Гуменюк
Нанося удары по инфраструктуре, российские войска могут выпускать три волны беспилотников, и только третья из них атакует заданные цели, рассказала Гуменюк
Фото: Tal Inbar / Twitter

Российские войска во время массовых воздушных атак запускают три волны дронов-камикадзе. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 27 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Спикер пояснила, что таким способом РФ пытается сначала выявить и уничтожить украинскую систему ПВО, а затем нанести удары по объектам критической инфраструктуры.

"Мы видим, что они применяют массированные атаки дронами [запуская их] волнами, поскольку направляют их в том числе и против средств противовоздушной обороны", – подчеркнула она.

Первую волну, по ее словам, оккупанты запускают именно для выявления средств ПВО Украины и их позиций.

"Вторая волна – чтобы ударить по этим объектам, системам ПВО. Уже третья волна, как правило, направляется на объекты критической и энергетической инфраструктуры, которые были целью поражения", – пояснила Гуменюк.

Спикер также подтвердила, что оккупанты начали использовать новую партию иранских дронов для ударов по Украине. Об этом свидетельствует ранее не встречавшаяся маркировка на вражеских беспилотниках.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили около 70 дронов Shahed. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По информации Игната, с 11 сентября было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).

Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

По данным Гуменюк на 22 декабря, реально в наличии у оккупантов осталось менее 200 дронов-камикадзе.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил 23 декабря в интервью The New York Times, что Иран продал России уже около 1700 беспилотников (не уточняя, какое количество из них уже поставлено). Из них, по словам Буданова, РФ выпустила по Украине около 540 дронов для тактических ударов вдоль линии фронта и по энергетической инфраструктуре.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, ПВО, военная тактика, электроснабжение, армия РФ, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, инфраструктура, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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