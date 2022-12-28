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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Днепре раздались мощные взрывы. Власти предупредили об атаке с применением дронов-камикадзе

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Днепропетровская область, предположительно, подверглась атаке дронами-камикадзе вечером 28 декабря
Днепропетровская область, предположительно, подверглась атаке дронами-камикадзе вечером 28 декабря
Фото: mil.in.ua

Вечером 28 декабря в Днепре были слышны звуки взрывов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН". Перед этим глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram предупредил о вероятной атаке беспилотников, в регионе объявлена воздушная тревога.

"Несмотря на то, что день в области прошел спокойно и без обстрелов, прошу вас реагировать на сигнал воздушной тревоги. Ожидаем "мопеды". Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – призвал Лукашук.

В Днепре были слышны звуки не менее двух мощных взрывов. Местные Telegram-каналы сообщали также о звуках взрывов в Синельниковском районе Днепропетровской области.

В Telegram-канале "Днепр Оперативный" опубликовано видео, на котором, как утверждается, слышны звуки пролета дрона-камикадзе над Днепром и его сбития.

Воздушная тревога в Днепре и области продолжается, на момент публикации новости официальная информация от местной администрации и ВСУ о взрывах в Днепре отсутствует.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что в ночь на 19 декабря силы обороны сбили 30 дронов-камикадзе из 35. Это был самый массированный запуск Shahed-136/31 с начала их использования. Всего с 7 декабря ВСУ сбили около 70 дронов Shahed. С 1 ноября по 20 декабря российский войска применили 127 таких дронов, сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана, общий объем которой – 250 дронов-камикадзе.

По данным главы объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, на 22 декабря, реально в наличии у оккупантов осталось менее 200 дронов-камикадзе.

По информации Игната, с 11 сентября по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил 23 декабря в интервью The New York Times, что Иран продал России уже около 1700 беспилотников (не уточняя, какое количество из них уже поставлено). Из них, по словам Буданова, РФ выпустила по Украине около 540 дронов для тактических ударов вдоль линии фронта и по энергетической инфраструктуре.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Вооруженные силы Украины, Днепр, Днепропетровская область, ПВО, беспилотники, Синельниково, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, Воздушные силы Украины, российские оккупанты, воздушная тревога, дрон-камикадзе
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