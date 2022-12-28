В Днепре раздались мощные взрывы. Власти предупредили об атаке с применением дронов-камикадзе

"Несмотря на то, что день в области прошел спокойно и без обстрелов, прошу вас реагировать на сигнал воздушной тревоги. Ожидаем "мопеды". Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", – призвал Лукашук.

В Днепре были слышны звуки не менее двух мощных взрывов. Местные Telegram-каналы сообщали также о звуках взрывов в Синельниковском районе Днепропетровской области.

В Telegram-канале "Днепр Оперативный" опубликовано видео, на котором, как утверждается, слышны звуки пролета дрона-камикадзе над Днепром и его сбития.

Воздушная тревога в Днепре и области продолжается, на момент публикации новости официальная информация от местной администрации и ВСУ о взрывах в Днепре отсутствует.