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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По всей Украине – воздушная тревога. РФ вывела в море носители "Калибров", власти предупреждают о ракетной опасности

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РФ в последние месяцы совершили девять массированных ракетных атак на Украину
РФ в последние месяцы совершили девять массированных ракетных атак на Украину
Фото: ЕРА

Утром 29 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные сайта alerts.in.ua.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что РФ вывела на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. К пуску готовы 20 "Калибров", говорится в релизе. 

Кроме того, зафиксирована активность вражеской авиации. Военные призвали украинцев не пренебрегать безопасностью. 

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Главы Киевской и Полтавской областных военных администраций Алексей Кулеба и Дмитрий Лунин предупредили о ракетной опасности и призвали находиться в укрытиях. 

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, первые российские ракеты уже вылетели в направлении Сум. "Тревога не случайная. Считаем сбитые ракеты", – отметил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ обстреливает Украину ракетами с первых дней полномасштабного вторжения, начавшегося 24 декабря. Осенью она нанесла по стране девять массированных ракетных атак (последняя произошла 16 декабря, но потом были масштабные атаки с использованием ударных дронов). 

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". С таким же предупреждением он обратился к украинцам через несколько дней. "ПВО готовится, государство готовится, и каждый должен подготовиться. Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены", – подчеркнул он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киевская область, ПВО, Полтавская область, война России против Украины, ракеты, Виталий Ким, Алексей Кулеба, Дмитрий Лунин, воздушная тревога
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