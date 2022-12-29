По всей Украине – воздушная тревога. РФ вывела в море носители "Калибров", власти предупреждают о ракетной опасности

Оперативное командование "Юг" сообщило, что РФ вывела на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. К пуску готовы 20 "Калибров", говорится в релизе.
Кроме того, зафиксирована активность вражеской авиации. Военные призвали украинцев не пренебрегать безопасностью.
Главы Киевской и Полтавской областных военных администраций Алексей Кулеба и Дмитрий Лунин предупредили о ракетной опасности и призвали находиться в укрытиях.
По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, первые российские ракеты уже вылетели в направлении Сум. "Тревога не случайная. Считаем сбитые ракеты", – отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ обстреливает Украину ракетами с первых дней полномасштабного вторжения, начавшегося 24 декабря. Осенью она нанесла по стране девять массированных ракетных атак (последняя произошла 16 декабря, но потом были масштабные атаки с использованием ударных дронов).
23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". С таким же предупреждением он обратился к украинцам через несколько дней. "ПВО готовится, государство готовится, и каждый должен подготовиться. Обращайте внимание, пожалуйста, на сирены", – подчеркнул он.