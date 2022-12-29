По всей Украине – воздушная тревога. РФ вывела в море носители "Калибров", власти предупреждают о ракетной опасности

РФ в последние месяцы совершили девять массированных ракетных атак на Украину Фото: ЕРА

Оперативное командование "Юг" сообщило, что РФ вывела на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители. К пуску готовы 20 "Калибров", говорится в релизе.

Кроме того, зафиксирована активность вражеской авиации. Военные призвали украинцев не пренебрегать безопасностью.

Главы Киевской и Полтавской областных военных администраций Алексей Кулеба и Дмитрий Лунин предупредили о ракетной опасности и призвали находиться в укрытиях.

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, первые российские ракеты уже вылетели в направлении Сум. "Тревога не случайная. Считаем сбитые ракеты", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)