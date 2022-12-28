"Надо осознавать эту опасность". Гуменюк предупредила, что оккупанты могут атаковать Украину "Калибрами" прямо из пунктов базирования

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 27 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".
"Надо понимать, что атаковать ракетами типа "Калибр" с надводного и подводного носителя они могут даже с пунктов базирования. Поэтому надо осознавать эту опасность", – подчеркнула она.
По словам Гуменюк, при таком запуске существуют риски и для самих оккупантов – это опасно и для пункта базирования.
"Но когда это россияне берегли то, что не их", – сказала спикер ОК "Юг".
Ранее Гуменюк сообщала, что штормовая погода не дает российским войскам вывести в Черное море свои корабли с ракетами из пункта базирования в Севастополе, который находится на территории временно оккупированного украинского Крыма.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.
Россия этой осенью совершила девять массированных атак на украинскую энергетику, последняя произошла 16 декабря. Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом. От последствий обстрела энергосистема еще не восстановилась, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.
23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "российские террористы могут активизироваться с приближением праздников". "Они презирают христианские ценности и ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – сказал он.
Россия готовится к новым ракетным ударам по Украине, для подготовки к новой массированной атаке РФ может понадобиться всего несколько часов. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.