"Надо осознавать эту опасность". Гуменюк предупредила, что оккупанты могут атаковать Украину "Калибрами" прямо из пунктов базирования

Запуски "Калибров" из акватории Черного моря и портов базирования ЧФ РФ по-прежнему представляют опасность, подчеркнули в ОК "Юг" Фото: EPA

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 27 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Надо понимать, что атаковать ракетами типа "Калибр" с надводного и подводного носителя они могут даже с пунктов базирования. Поэтому надо осознавать эту опасность", – подчеркнула она.

По словам Гуменюк, при таком запуске существуют риски и для самих оккупантов – это опасно и для пункта базирования.

"Но когда это россияне берегли то, что не их", – сказала спикер ОК "Юг".

Ранее Гуменюк сообщала, что штормовая погода не дает российским войскам вывести в Черное море свои корабли с ракетами из пункта базирования в Севастополе, который находится на территории временно оккупированного украинского Крыма.