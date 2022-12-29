"Благодаря украинцам мир вспоминает, что это такое – быть победителями". Полный текст выступления Зеленского в Раде с ежегодным посланием

Зеленский: Мы даем каждому нашему партнеру уникальное и очень важное чувство и историческую возможность быть победителем вместе с Украиной Фото: president.gov.ua

Слава Украине!

Уважаемый господин голова, уважаемые народные депутаты нашей крепкой Украины, уважаемые члены правительства!

Уважаемые гости, уважаемые присутствующие!

Уважаемые украинские воины!

Украинский народ!

Поговорим сегодня об Украине.

О том, как все изменились за 10 месяцев. И о том, как мы изменили весь мир.

О нашей силе.

Все это время мы были едиными. Так же, как сейчас в этом зале, когда все ответили: "Героям слава".

Слава Украине!

Благодаря нашему единству мы добились того, во что почти никто в мире, во всем мире, не верил. Почти никто, кроме нас.

Украина стала одним из глобальных лидеров.

Наши национальные цвета – это сегодня международный символ смелости и несокрушимости всего мира. В любой стране, на любом континенте, когда видят сине-желтый, знают, что это о свободе. О народе, который не сдался, выстоял, объединил мир. И который победит.

Благодаря Украине мир поверил, что ценности придают силу. Поверил вслед за нашей борьбой. Мир убедился, что тирания проиграет. Вслед за нашей верой. Мир увидел, что свобода может стать победителем. Вслед за нашими достижениями на поле боя. И всеми нашими военными. Обязательно станет. Украина обязательно победит.

За 10 месяцев этого года мы помогли всем. Мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России.

Мы помогли Евросоюзу приобрести настоящую субъектность. Помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за эту важную победу.

Именно Украина объединила Европейский союз. Оказалось, что это возможно! И сейчас Европа защищает себя. Европа преодолевает кризис. И это – несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные Россией на то, чтобы сломать наш континент.

Все, что Россия пыталась делать против Европы, не сработало. Каждый российский шаг стал ошибкой. Наши же шаги сработали.

И впервые в истории Евросоюз помогает защищаться от столь масштабной агрессии. Впервые ряд стран ЕС изменили свое законодательство и свои политические правила и теперь оказывают вооруженную поддержку нашему государству. Впервые в истории некоторые страны Европы пересмотрели понятие нейтралитета и противостоят агрессии вместе с нами, вместе с Украиной.

Мы помогли Европе и большинству стран мира почувствовать, что быть нейтральными сейчас – это быть, извините, аморальными. 143 государства проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН в поддержку территориальной целостности Украины и полную реализацию Устава ООН.

Это действительно показательный пример. Это больше всего за 10 месяцев и восемь лет. И я благодарю всех, кто работал на этот результат беспрецедентно активно. Я вас поздравляю! Это великая победа!

За это время после 24 февраля только у меня было 850 международных мероприятий. И так работал весь наш дипломатический корпус.

Я хочу сейчас поблагодарить всех, кто работал именно так, так мощно. Всем нашим дипломатам, всем нашим чиновникам и, конечно, тем народным депутатам, кто помогал МИДу и Офису строить проукраинскую коалицию в мире. Благодарю вас!

И благодарен всем лидерам и народам, которые помогают нам защищать независимость, защищать международное право! Спасибо уважаемым послам стран – наших партнеров, которые сейчас присутствуют здесь, в этом уважаемом зале!

Фото: president.gov.ua

Дорогие украинцы!

Взгляните, как изменились глобальные приоритеты.

Большинство стран мира уже не интересуется, услышит ли их Россия. С этим покончено.

Теперь мир по-настоящему заинтересован в том, чего еще ожидать от Украины, что Украина может дать Европе, что мы можем дать миру.

Для многих людей в мире теперь это гордость – иметь друзей среди украинцев. Вспомните, как когда-нибудь украинцам хотелось иметь друзей среди иностранцев.

И мы теперь по-настоящему едины с миром – с самыми сильными, самыми свободными в мире.

Мы возвращаем миллионам людей в разных странах веру в ценности. В ценности, которых родители учат детей где угодно в свободном мире. Мы показываем, что жизнь действительно должна зависеть от именно таких ценностей.

Мы актуализируем смыслы. Смыслы, которые долго были, к сожалению, лишь бесплодными буквами некоторых международных соглашений, конвенций и меморандумов. Они заработают. И мы это показываем.

Мы даем каждому нашему партнеру уникальное и очень важное чувство и историческую возможность быть победителем вместе с Украиной.

Благодаря украинцам мир вспоминает, что это такое – быть победителями. В следующем году мы это только усилим.

В этом году мы получили для Украины статус кандидата на вступление в Европейский союз. Но наше достижение не только в этом. Это только часть достижения. Украина заслуживает этого статуса давно. Мы это знаем. Еще лет 20 назад мы могли быть там, иметь этот статус.

Сейчас наше с вами достижение гораздо больше.

Украина цементирует. Цементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. Это – главное наше достижение во внешней политике за уходящий год. Мы сделали очевидным для всех, что без Украины ни одно объединение в Европе не будет сильным.

Именно поэтому во всех странах Европейского союза уверенное большинство граждан поддержало Украину и идею присоединения Украины к ЕС, и большинство видит нас в Альянсе. Настает время для начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

Фото: president.gov.ua

Дорогие украинцы!

Я хочу, чтобы мы сейчас поблагодарили всех тех, кто открыл нам эту возможность, этот путь.

Я хочу, чтобы мы поблагодарили наших воинов.

Наши воины, именно воины, украинские герои – не просто военнослужащие. Не просто солдаты и матросы, не просто сержанты и старшины, не просто офицеры и генералы.

Воины – они есть надеждой миллионов людей на жизнь. Они являются надеждой Европы на покой. Они являются надеждой мира, что время империй не вернуть.

Украинские воины добывают для нас мир. И получат!

Слава Вооруженным силам Украины, Национальной гвардии, нашим пограничникам, нашей разведке, СБУ, ССО, Национальной полиции! Слава всем нашим силам обороны и безопасности! Слава Украине!

Сегодня украинские воины доказывают, что величие – не от размеров государства, не от запаса ракет и не от способности кого-то к чему-то принуждать.

Величие – от силы духа тех, кто защищает свой дом, защищает свободу для своего народа.

Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления.

Украинские воины освободили [остров] Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства. Это показало, что Украину ничего не остановит.

В Черном море несколько уменьшилось флагманов, а один печально известный [Крымский] мост все чаще работает на выезд, а не на въезд. Если работает. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским.

Активные действия наших сил обороны и безопасности в Харьковской области перевернули многие страницы старой истории. Может, российская армия и не знала, что способна так стремительно бежать. Бежать, оставляя все: позиции, оружие, своих солдат и коллаборантов.

Оккупанты бежали, хотя имели преимущество на этом направлении в количестве вооружения, техники и солдат. Но у наших воинов было – и есть! – другое большое преимущество. Более значимое.

Превосходство в решительности, преимущество силы своей земли под ногами.

Фото: president.gov.ua

Такое преимущество украинских воинов мы усиливаем мощным оружием. Впервые у нас такое оружие.

[РСЗО] HIMARS и [гаубицы] Кrab, [ракеты] Harpoon и [системы ПВО] NASAMS, [БПЛА] Bayraktar и гаубицы М777, [САУ] Caesar и [бронетранспортеры] Bushmaster, [системы ПВО] IRIS-Т и Crotale – я назвал сейчас лишь некоторые из десятков видов лучшего оружия в мире, которое уже есть или будет у наших воинов. Спасибо нашим партнерам!

Более 1800 городов и сел Украины нам уже удалось освободить от оккупанта.

И я благодарю всем государствам, которые помогают нам преодолевать российскую тиранию именно на поле боя!

Я напомню: еще год назад казалось невозможным, что у нашего государства будут системы ПВО Patriot. Но теперь имеем и такую договоренность. Спасибо нашим стратегическим партнерам! Это особый знак доверия к Украине.

Это настоящее союзничество с Соединенными Штатами Америки. Мы добились этого.

И у меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который хочу сейчас отдать.

В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи HIMARS, который отмечен "Крестом боевых заслуг" и передал этот знак президенту Соединенных Штатов Америки [Джо] Байдену.

Для меня было честью выполнить эту особую миссию. Но у нее есть вторая часть. Президент Байден в ответ передал Command Coin – специальный символ от президента Соединенных Штатов Америки.

Фото: president.gov.ua

Господин капитан! Павел! Должен отдать сейчас эту Command Coin вам. И еще раз хочу поблагодарить президента Байдена, обе партии Конгресса и каждую американскую семью за историческую поддержку Украины, поддержку наших граждан. Спасибо!

Вы видите, уважаемые украинцы, как весь мир, целый мир помогает нам, и мы получаем передовое оружие.

Вы можете быть уверены, что придет время, когда бренды украинского оружия так же будут интересовать весь мир.

Мы способны производить свои ракеты, свои морские дроны – мы это уже делаем, – бронетехнику, авиатехнику и другие виды вооружений. Мы это уже делаем. Уже есть наше. Все это – наше. [ПТРК] "Стугна", [РСЗО] "Ольха", [ракеты] "Нептун", морской дрон и прочее.

Давайте поблагодарим нашему отечественному производству. Украинский военно-промышленный комплекс был и будет одним из самых мощных в Европе и мире, я в этом уверен.

Интенсивность боевых действий, глубина того зла, которое принесла Россия, объем и жестокость преступлений оккупантов на нашей украинской земле побуждают не только нас, но и весь мир обновлять стандарты обороны, обновлять стандарты безопасности, достигать справедливости.

Это касается многих сфер – от производства снарядов и тактики на поле боя до создания новой действенной архитектуры безопасности для Украины, всей Европы и мира, новых гарантий безопасности.

От запуска юридических механизмов, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в агрессии и компенсировать за счет России весь ущерб, причиненный этим террором, до реформы существующих международных организаций, которые должны гарантировать мир и международный правопорядок, но не способны сейчас это сделать. Украина уже среди лидеров соответствующих процессов.

И, кстати, именно в Украине нашими героическими воинами определяются новые стандарты НАТО. Стандарты, которыми мы сегодня делимся с нашими союзниками по Североатлантическому союзу. Союзниками, а не просто партнерами.

Но чтобы дойти до этого времени и до тех возможностей, мы должны договориться сейчас между собой. Мы все в этом зале, в Украине, в нашем народе, в нашем обществе.

Фото: president.gov.ua

Пункт первый – единство. Мы должны беречь его, несмотря на любые личные эмоции и интересы.

Единство – это то, что позволяет нам сейчас укреплять общество, укреплять наше государство и изменять негативные тенденции нашей многовековой истории.

Чем сильнее единство, тем больше и быстрее будет наша победа. В единстве должны быть равными. Равными в единстве. И это сейчас вызов. Очень важный момент.

Никто на фронте не поймет тех, кто, имея какой-либо политический вес или властную позицию, будет пытаться вернуться к старой жизни. К жизни до 24 февраля.

Если кто-то попытается сыграть против независимости Украины – политической, экономической или духовной независимости, наше государство будет отвечать мгновенно и жестко.

Не существует в мире такого золота для крестов или чего-либо еще, которое могло бы перекрыть моральную ржавчину от связей с государством-террористом.

И, простите, если кто-то из политического класса Украины думает, будто когда он спускается на лыжах с горы, то этим мотивирует солдат подниматься из окопов и идти в наступление, – это признак безумия, и таких в политике не будет.

Я прошу всех оставить дома личные амбиции и работать на защиту нашего дома. Работать с государством и так, как нужно для защиты свободы и наших людей.

Когда идет такая жестокая война, не время для личной политической партизанщины где-то здесь, в тылу, в медиа или тем более в столицах государств, которые нам помогают.

Пожалуйста, принимайте мои слова максимально серьезно.

Украина идет к победе, о которой мечтали поколения наших людей. Сейчас мечтают наши дети. Мечтали наши родители, дедушки. Все поколения со времен Богдана до национально-освободительной борьбы ХХ века. То, чего не добились раньше, будет у нас. Будет.

И это возможно благодаря тому, что впервые за несколько веков имеем одновременно общенациональное единство, свое собственное функционирующее государство и максимальное единение мира ради поддержки нашей прекрасной Украины.

Мы не дадим никому "откатить" это до старых времен. Люди не дадут. Мир не даст.

Наше единство должно быть таким же крепким, как наши воины.

Фото: president.gov.ua

Второй пункт – это безопасность.

Быть одним из глобальных лидеров это не статус и не награда. Это постоянный процесс. Процесс поиска новых возможностей для государства, новых друзей и альянсов, нового роста для экономики и общества.

Так же безопасность государства – это не то состояние, которое достигаешь раз и навсегда, это сложная работа, это процесс.

Лидерство и безопасность идут рядом – приобретая одно, работаешь и на другое.

Сейчас, когда враг задался целью уничтожить нашу энергетику, мы ставим своей целью стать лидером в трансформации нашей энергетики для противодействия любым угрозам: военным, политическим, экономическим или даже климатическим.

Мы должны стать – и станем, потому что нет выхода! – станем лидером в построении современной "зеленой" энергетики. Это позволит создать децентрализованную энергосистему, которую не разрушить ракетными ударами.

Сегодня – все видят – это опасно, когда города зависят от нескольких больших тепло- или электростанций. Современный город нуждается в децентрализованных источниках энергии.

Только "зеленая" энергетика может это обеспечить.

Имея лидерские позиции в такой энергетике и развивая нашу атомную генерацию, а также водородную энергетику, мы сможем обеспечить потребности Украины, а в мирное время – и Европу.

Это будет историческое усиление роли Украины в Европе. Мы можем, а значит, должны стать одним из гарантов европейской энергобезопасности. И это задача, задача на завтра.

Сегодня же должны пройти и обязательно пройдем эту зиму.

Российские ракетные и "шахидные" удары по нашей энергетике, по энергообеспечению украинцев – это очевидный вызов не только Украине.

Когда террор бьет по цивилизованности жизни, мир может стать на защиту и цивилизованности, и жизни.

Мы делаем все для этого.

Я благодарю каждого и каждую, кто защищает усиление международного давления на Россию за террор!

И я благодарю все страны и компании, международные организации и людей, которые поставляют нам оборудование и оказывают финансовую поддержку, чтобы обеспечить народ Украины светом, теплом и связью! Благодарю вас!

Один пример: только количество терминалов Starlink в Украине, которые наглядно доказывают преимущество цивилизованности над террором и варварством, мы доведем до более чем 30 тыс. в ближайшее время.

Мы уже становимся – и станем! – лидером в цифровой трансформации государства и общества.

Думаю, не стоит отдельно останавливаться на том, чего мы добились в области цифровизации и связи.

Скажу лишь то, что это достижение такого веса, которое позволяет делать опыт нашего государства в цифровизации одним из инструментов внешней политики.

Мы завершим тотальную цифровизацию всех разрешений и государственных услуг в Украине. Это и об антикоррупции, и об устойчивости институтов нашего государства.

А распространяя в мире такой опыт трансформации, удачный опыт, мы обеспечим Украине новых друзей, новые альянсы, новые политические и экономические возможности.

В частности, это касается развития отношений со странами Африки и другими государствами глобального юга. Это направление внешней политики получило специальный приоритет.

Фото: president.gov.ua

Мы уже становимся – и станем! – лидером глобальных усилий для продовольственной безопасности.

Этот год показал, что без украинского фермера, без украинского аграрного экспорта невозможно обеспечить не только пищевую, но и социальную безопасность для десятков стран Африки, Азии и Европы. Две наши инициативы: экспортная зерновая инициатива и программа Grain from Ukraine, "Зерно из Украины" – вернули миру жизненно необходимую стабильность.

Более 15 млн тонн продовольствия на экспорт в более чем 40 стран только за пять месяцев в условиях полномасштабной войны – это наша первая зерновая инициатива.

И я благодарю генерального секретаря ООН господина [Антониу] Гутерриша, благодарю президента Турции [Реджепа] Эрдогана за поддержку возобновления нашего аграрного экспорта.

Уже более 30-ти государств-доноров и почти $200 млн – это наша вторая зерновая инициатива, гуманитарная. Евросоюз и Катар, Турция и Япония, Норвегия и Корея, Канада и США – лишь начало глобального гуманитарного коридора для стран, которые столкнулись с угрозой голода. Голода из-за России.

Даже сейчас, когда нам тяжело, мы разделили наш украинский хлеб с теми, кому еще тяжелее. Я благодарю за это всех, кто это сделал. Моральное лидерство Украины и наших партнеров бесспорно.

Украина всегда должна искать, как проявить лидерство, как привлечь других лидеров, и каждый такой успех будет усиливать нашу безопасность, укреплять внешнее положение для нашего государства. Но также и внутреннее.

Наши экспортные инициативы и расширение возможностей для грузовых перевозок через территорию Евросоюза и Турции дали нам возможность сохранить миллионы рабочих мест для украинцев.

Уважаемые присутствующие!

Я прошу вас сейчас поблагодарить всех наших транспортников, портовиков, всех, кто работает на железной дороге и в каждой отрасли, которая обеспечивает движение товаров для украинцев!

Еще один важный элемент безопасности.

Бизнес сейчас – это тоже защита Украины. Налоги сейчас – это тоже безопасность.

В этом году у нас не было задержек с зарплатами нашим родным учителям и врачам. Были проиндексированы пенсии, как предусмотрено законодательством Украины. На деоккупированной территории выплаты шли сразу, когда там завершаются стабилизационные меры. На оборону за год направлено более 1,2 трлн грн.

Конечно, важную роль сыграли финансовая помощь партнеров и другие привлеченные средства, это правда.

Но. Но есть но. Должны помнить, что финансирование Вооруженных сил Украины – это, прежде всего, внутренний ресурс от налогов украинцев, от пошлин, облигаций и других подобных источников.

И каждая неуплаченная гривна налогов – это деньги, изъятые у наших военных. Это и факт. Конечно, существующая налоговая система не устраивает ни тех, кто платит налоги, ни собирающих налоги. Не устраивает она и тех наших людей, которые получают зарплаты и пенсии по этим налогам.

Но очень важно, чтобы мы с вами достигли национального согласия в этом вопросе.

И я хочу сейчас поблагодарить всех, каждого и каждую, кто сохраняет работу своего бизнеса, кто сохраняет рабочие места, чтобы люди могли обеспечивать себя и свои семьи, кто платит налоги. Благодарю вас!

Еще раз хочу подчеркнуть это и хочу, чтобы вы это знали: очень важная международная помощь направляется на важные социальные выплаты. А весь ресурс для зарплат военным – это все платят граждане Украины.

Фото: president.gov.ua

Третий пункт – справедливость.

Создание трибунала по поводу преступления агрессии – это неотъемлемая часть политики нашего государства. Я уверен, что трибунал заработает.

Заработает и международный компенсационный механизм, который мы строим.

При этом мы должны по максимуму сотрудничать с Международным уголовным судом.

То есть, все элементы международного и национального правосудия будут использованы, чтобы привлечь к справедливой ответственности российских убийц и палачей, всех, кто спланировал, начал и совершает агрессию против народа Украины.

Ни одно преступление оккупантов в Украине не должно остаться без законного приговора.

И сколько бы ресурсов и времени это ни потребовало, ответственность для оккупантов должна быть неотвратимой. И будет именно так!

За все, что было сделано против украинцев с 2014 года и с 24 февраля.

Может ли это обеспечить только государство? Нет. И я хочу поблагодарить наших партнеров и, в частности, Нидерланды за принципиальное лидерство в этой работе; всем нашим следователям, экспертам, прокурорам и судьям, которые уже работают над этим, и всем журналистам и общественным активистам, приобщившимся к справедливости. Благодарю вас!

Благодарю и тех, кто помогает находить и блокировать в иностранных юрисдикциях активы государства-террориста и связанных с ним лиц, которые продвигают в других государствах законодательные инициативы по конфискации этих активов Российской Федерации, а также адвокатирует это в медиа!

Мы сделаем все, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые сейчас находятся в российской неволе.

Цель – восстановить территориальную целостность Украины – всегда идет рядом для нас с другой целью – освободить всех наших людей, которых содержат в плену или в тюрьмах, а также всех тех, кто был силой депортирован с нашей земли.

За время после 24 февраля нашей команде удалось освободить из российского плена 1456 человек. Это существенно. И я счастлив видеть каждого и каждую, кто возвращается в Украину. Но впереди еще гораздо больше работы. Однако я не сомневаюсь, что мы вместе, объединившись, ее выполним.

Восстановление Украины после боевых действий – это еще одна составляющая справедливости. Понятно, что это будет крупнейший экономический проект нашего времени в Европе. Объемы того, что нужно сделать, очевидны для всех и не нуждаются сейчас в отдельном перечислении.

Укажу лишь очень коротко ключевые принципы.

Вся территория нашего государства нуждается в перестройке объектов инфраструктуры, энергетики, социальной сферы и прочего, что не отвечает современным требованиям безопасности.

Мы должны поднять с руин территорию, на которую зашли российские оккупанты после 24 февраля.

Так же будем восстанавливать нормальность жизни на территории Донбасса и Крыма, которые были незаконно оккупированы в 2014 году, и за прошедшее время доведены оккупантами до катастрофы.

Сейчас сложно оценить необходимый объем ресурсов. Но точно можно сказать, что мы должны сделать приоритет в восстановлении для тех компаний, которые были в Украине или пришли в Украину во время войны. Вышедшие с российского рынка во время войны. Это справедливо.

Кто поддерживал нас в самые трудные, самые сложные моменты, кто был с нами тогда, когда Украина боролась за жизнь, кто работал и платил налоги, кто волонтерил и помогал нашей несокрушимости... Надо найти формат, как предоставить такому бизнесу больше возможностей в таких важных проектах, проектах новой, отстроенной Украины.

Украинский бизнес, американский, французский, польский – любой, который мы видим здесь и сейчас.

Я прошу вас, уважаемые народные депутаты, вместе с правительством и Офисом разработать такую законодательную рамку. И это тоже будет побуждать международный бизнес заходить в Украину уже сейчас, готовясь к будущему, к победе.

Фото: president.gov.ua

И еще одно.

Так же, как мы должны восстановить территориальную целостность, мы должны восстановить и общественную целостность. Миллионы наших людей, которые стали переселенцами и нашли убежище за границей, не должны стать беженцами.

Я благодарю все страны, благодарю все народы Европы и мира, которые помогают нашим людям! Но мы должны сберечь их как часть украинского общества. Должны обеспечить их возвращение. Это предполагает разные компоненты работы. Гарантирование безопасности и экономический рост. Восстановление и последующая интеграция нашего государства с Европейским союзом и другими ведущими субъектами свободного мира.

Защита прав человека и выравнивание социальных и личных свобод в Украине и передовых странах пребывания наших переселенцев. Создание современной ветеранской политики. Это очень важно! Создание в Украине современной системы реабилитации тех, кого война поставила в самое сложное положение. Чтобы в нашем обществе было именно это ощущение – что никто у нас не лишний. Это задача... Что обо всех украинцах мы заботимся, что каждому и каждому можем помочь.

Страна, поддерживающая всех своих, является страной, в которую хочется вернуться.

Мы должны сделать так, что если в мире будут видеть сине-желтый украинский флаг, то будут знать, что это и о свободе, и о людях, у которых есть крепкий дом и которым всегда помогут, что бы с ними ни случилось.

Потому что мы все – украинцы. И этого достаточно.

Я благодарю вас за внимание!

Слава всем, кто воюет и работает ради нашего государства! Слава всем, кто помогает нам защищать независимость и свободу! Слава всем вам, нашему народу!

Слава Украине!

Желаю нам всем в следующем году победы и только победы. Ничего не нужно! С грядущими праздниками! Спасибо всем за этот сложный год! Спасибо нашим воинам, нашему народу прекрасной Украины!

Слава Украине!