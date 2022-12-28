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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине определяются новые стандарты НАТО – Зеленский

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Интенсивность боевых действий, "объем и жестокость преступлений оккупантов" побуждают не только Украину, но и весь мир обновлять стандарты обороны, отметил Зеленский
Интенсивность боевых действий, "объем и жестокость преступлений оккупантов" побуждают не только Украину, но и весь мир обновлять стандарты обороны, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Весь мир помогает Украине в войне против России, предоставляя военную помощь, но "придет время, когда бренды украинского оружия так же будут интересовать весь мир".

Уверенность в этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания высказал президент Владимир Зеленский. Видеозапись его выступления опубликована в Facebook Офиса президента.

По словам Зеленского, Украина способна производить свои ракеты, бронетехнику, авиатехнику и другие виды вооружений.

"Мы это уже делаем. Уже есть наше. Все это – наше. [ПТРК] "Стугна", [РСЗО] "Ольха", [ракеты] "Нептун", морской дрон и прочее, – рассказал президент. – Украинский военно-промышленный комплекс был и будет одним из самых мощных в Европе и мире, я в этом уверен".

Зеленский отметил, что интенсивность боевых действий, "объем и жестокость преступлений оккупантов" побуждают не только Украину, но и весь мир "обновлять стандарты обороны, стандарты безопасности" и "достигать справедливости".

"Это касается многих сфер – от производства снарядов и тактики на поле боя до создания новой действенной архитектуры безопасности для Украины, всей Европы и мира, новых гарантий безопасности. От запуска юридических механизмов, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в агрессии и компенсировать за счет России весь ущерб, причиненный этим террором, до реформы существующих международных организаций, которые должны гарантировать мир и международный правопорядок, но не способны сейчас это сделать", – подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина "уже среди лидеров соответствующих процессов".

"И, кстати, именно в Украине нашими героическими воинами определяются новые стандарты НАТО. Стандарты, которыми мы сегодня делимся с нашими союзниками по Североатлантическому союзу. Союзниками, а не просто партнерами", – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/712804240426822/

Контекст:

Зеленский 17 сентября утвердил стратегический оборонный бюллетень Украины, на основе которого "будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.

30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Украина рассчитывает, что ее заявка на членство в НАТО будет рассмотрена уже на следующем саммите Альянса 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 21 ноября.

Теги: Верховная Рада, Украина, НАТО, вооружение, агрессия, военная помощь, бронетехника, Владимир Зеленский, ракеты, Нептун, архитектура, Стугна, президент, безопасность, обращение
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