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Зеленский в Раде: Украина объединила ЕС. Большинство стран мира уже не интересуются, услышит ли их Россия. С этим покончено

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Украина помогла Евросоюзу приобрести настоящую субъектность, отметил Зеленский
Украина помогла Евросоюзу приобрести настоящую субъектность, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина объединила Европейский союз. Об этом 28 декабря в Раде в ходе ежегодного послания, которое транслировалось в YouTube канала "Рада", заявил президент Владимир Зеленский.

"За 10 месяцев этого года мы помогли всем – мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России. Мы помогли Евросоюзу приобрести настоящую субъектность. Помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за эту важную победу. Именно Украина объединила Европейский союз, – сказал президент. – И это – несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные Россией на то, чтобы сломать наш континент. Все, что Россия пыталась делать против Европы, не сработало. Каждый российский шаг стал ошибкой. Наши же шаги – сработали".

По словам Зеленского, впервые в истории Евросоюз "помогает защищаться от столь масштабной агрессии, впервые ряд стран ЕС изменили свое законодательство и свои политические правила и теперь оказывают вооруженную поддержку нашему государству, впервые в истории некоторые страны Европы пересмотрели понятие нейтралитета и противостоят агрессии… вместе с Украиной".

"Большинство стран мира уже не интересуются, услышит ли их Россия. С этим покончено. Теперь мир по-настоящему заинтересован в том, чего еще ожидать от Украины, что еще Украина может дать Европе и миру... Мы даем каждому нашему партнеру уникальное и очень важное чувство и историческую возможность быть победителем вместе с Украиной. Благодаря украинцам мир вспоминает, что это – быть победителями. В следующем году мы это только усилим", – заверил президент.

Контекст:

Зеленский выступил в Раде на последнем в 2022 году заседании парламента. Через воздушную тревогу выступление президента было отложено на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты. После выступления Зеленского в Раде состоялось награждение украинских военных.

Кроме Зеленского, на заседании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, члены правительства (в полном составе), иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

В прошлом году Зеленский выступал в Раде с посланием 1 декабря. Это происходило на фоне его заявлений о возможной подготовке госпереворота в Украине, акций протеста движения "SaveФОП". Вечером в тот же день на Майдане прошел масштабный оппозиционный митинг.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, агрессия, Европейский союз, Владимир Зеленский, парламент, Европа, президент, Евросоюз, заседание, обращение, ЕС
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