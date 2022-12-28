Зеленский в Раде: Украина объединила ЕС. Большинство стран мира уже не интересуются, услышит ли их Россия. С этим покончено

"За 10 месяцев этого года мы помогли всем – мы помогли Западу найти себя снова, вернуться на глобальную арену и почувствовать, насколько Запад преобладает. Никто на Западе уже не боится и никогда не будет бояться России. Мы помогли Евросоюзу приобрести настоящую субъектность. Помогли Европе почувствовать себя не несколькими чемпионатами с командами разного уровня, а одной сильной командой, которая вместе со всем свободным миром борется за эту важную победу. Именно Украина объединила Европейский союз, – сказал президент. – И это – несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные Россией на то, чтобы сломать наш континент. Все, что Россия пыталась делать против Европы, не сработало. Каждый российский шаг стал ошибкой. Наши же шаги – сработали".

По словам Зеленского, впервые в истории Евросоюз "помогает защищаться от столь масштабной агрессии, впервые ряд стран ЕС изменили свое законодательство и свои политические правила и теперь оказывают вооруженную поддержку нашему государству, впервые в истории некоторые страны Европы пересмотрели понятие нейтралитета и противостоят агрессии… вместе с Украиной".

"Большинство стран мира уже не интересуются, услышит ли их Россия. С этим покончено. Теперь мир по-настоящему заинтересован в том, чего еще ожидать от Украины, что еще Украина может дать Европе и миру... Мы даем каждому нашему партнеру уникальное и очень важное чувство и историческую возможность быть победителем вместе с Украиной. Благодаря украинцам мир вспоминает, что это – быть победителями. В следующем году мы это только усилим", – заверил президент.