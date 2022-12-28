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Зеленский в Раде передал командиру батареи РСЗО HIMARS отличие от Байдена. Видео

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Байден пообещал передать украинскому военному командную монету своего сына Бо Байдена из Ирака
Байден пообещал передать украинскому военному командную монету своего сына Бо Байдена из Ирака
Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к депутатам Верховной Рады 28 декабря вручил командиру батареи РСЗО HIMARS капитану Павлу Чернявскому специальный символ от президента США Джо Байдена.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"У меня есть один долг со времени визита в США, который я хочу отдать прямо сейчас в этом зале капитану Павлу Чернявскому, командиру батареи HIMARS", – сказал Зеленский и вручил военному монету.

Контекст:

Зеленский в ходе встречи в Белом доме 21 декабря вручил Байдену украинскую награду за боевые заслуги, которую передал ему капитан ВСУ во время визита Зеленского в Бахмут Донецкой области.

Зеленский рассказал, что "один парень, который действительно герой, настоящий капитан, попросил… передать его награду... президенту Байдену". Глава государства добавил, что украинский военный "очень смелый" и он сказал передать награду "очень храброму президенту".

Байден в ответ пообещал передать украинскому военному командную монету своего сына Бо Байдена (скончался от рака головного мозга в 2015 году) из Ирака.

Теги: США, Украина, Джо Байден, депутаты, Алексей Гончаренко, РСЗО, украинский военный, Владимир Зеленский, ВСУ, президент, визит, награда, встреча, монета, обращение, нардеп, HIMARS
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