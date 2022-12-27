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ПОЛИТИКА

Зеленский анонсировал свое послание к Верховной Раде

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Зеленский: Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей
Зеленский: Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский намерен вскоре обратиться с ежегодным посланием к Верховной Раде. Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем обращении, опубликованном 27 декабря.

Зеленский сказал, что текущая неделя важна для Украины с политической точки зрения. 

"Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это задача на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого из нас. В скором времени я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем годе", – добавил он. 

Контекст:

В прошлом году Зеленский выступал в Раде с посланием 1 декабря. Это происходило на фоне его заявлений о возможной подготовке госпереворота в Украине, акций протеста движения "SaveФОП". Вечером в тот же день на Майдане прошел масштабный оппозиционный митинг.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, обращение, восстановление
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