Зеленский анонсировал свое послание к Верховной Раде

Зеленский сказал, что текущая неделя важна для Украины с политической точки зрения.

"Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это задача на ближайшее время. И не только для государства, но и для каждого из нас. В скором времени я представлю свой взгляд на реализацию этих задач в ежегодном послании Верховной Раде о внешнем и внутреннем положении Украины. Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем годе", – добавил он.