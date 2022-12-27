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Мелони провела с Зеленским "сердечный" разговор, пригласила его в Рим и подтвердила свою поездку в Киев

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Италия привержена достижению справедливого мира для Украины, сказала Мелони
Италия привержена достижению справедливого мира для Украины, сказала Мелони
Фото: ЕРА

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердила, что намерена совершить визит в Киев, и пригласила главу Украинского государства в Рим.

Об этом 27 декабря проинформировал сайт итальянского правительства. 

Авторы релиза назвали "сердечным" разговор Мелони и Зеленского. 

"Мелони подтвердила полную поддержку Киева со стороны итальянского правительства в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, в восстановлении энергетической инфраструктуры и в будущем восстановлении Украины", – говорится в сообщении. 

Кроме того, премьер Италии подтвердила приверженность страны усилиям, направленным на достижение "справедливого мира для украинского народа".

Контекст:

Мелони приняла присягу премьер-министра Италии 22 октября и стала первой женщиной, занявшей этот пост. Зеленский пригласил ее в Украину во время телефонного разговора 28 октября.

В интервью, вышедшем 23 декабря, Мелони сказала, что в первые месяцы 2023 года намерена посетить Украину, а перед этим поговорит с Зеленским по телефону. 27 декабря состоялся их разговор. Зеленский сообщил, что среди тем обсуждения были предоставление Украине систем ПВО, а также формула мира.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Италия, Рим, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, визит, инфраструктура, Джорджа Мелони
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