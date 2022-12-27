Мелони провела с Зеленским "сердечный" разговор, пригласила его в Рим и подтвердила свою поездку в Киев

Об этом 27 декабря проинформировал сайт итальянского правительства.
Авторы релиза назвали "сердечным" разговор Мелони и Зеленского.
"Мелони подтвердила полную поддержку Киева со стороны итальянского правительства в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, в восстановлении энергетической инфраструктуры и в будущем восстановлении Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, премьер Италии подтвердила приверженность страны усилиям, направленным на достижение "справедливого мира для украинского народа".
Мелони приняла присягу премьер-министра Италии 22 октября и стала первой женщиной, занявшей этот пост. Зеленский пригласил ее в Украину во время телефонного разговора 28 октября.
В интервью, вышедшем 23 декабря, Мелони сказала, что в первые месяцы 2023 года намерена посетить Украину, а перед этим поговорит с Зеленским по телефону. 27 декабря состоялся их разговор. Зеленский сообщил, что среди тем обсуждения были предоставление Украине систем ПВО, а также формула мира.