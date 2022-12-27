Мелони провела с Зеленским "сердечный" разговор, пригласила его в Рим и подтвердила свою поездку в Киев

Италия привержена достижению справедливого мира для Украины, сказала Мелони Фото: ЕРА

Об этом 27 декабря проинформировал сайт итальянского правительства.

Авторы релиза назвали "сердечным" разговор Мелони и Зеленского.

"Мелони подтвердила полную поддержку Киева со стороны итальянского правительства в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, в восстановлении энергетической инфраструктуры и в будущем восстановлении Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, премьер Италии подтвердила приверженность страны усилиям, направленным на достижение "справедливого мира для украинского народа".