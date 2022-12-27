Премьер Италии в разговоре с Зеленским сообщила о рассмотрении предоставления Украине систем ПВО

Он написал, что поблагодарил Мелони за солидарность и всестороннюю поддержку Украины.

"Приветствовал выделение итальянским правительством дополнительных €10 млн помощи. Джорджа Мелони сообщила о рассмотрении предоставления систем ПВО для защиты украинского неба", – сообщил Зеленский.

Также они обсудили формулу мира, предложенную украинским президентом.

27 октября Зеленский заявлял, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, в частности в комплексах SAMP-T, которые вместе с Францией и Германией производит Италия.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство.

8 ноября министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии военную поддержку Украины.