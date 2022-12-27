Зеленский: Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой и что делать весной

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении, текст опубликован на сайте главы государства.
"Провел сегодня заседание ставки – уже 44-е за этот год. Тематика понятна. Прежде всего это Бахмут, Кременная и Донбасс в целом. Возможные действия врага на восточном направлении и наши действия. Заслушали командующих, определились с шагами на ближайшее время. Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что делать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", – сообщил Зеленский.
Он рассказал, что отдельно на заседании обсуждали вопрос поставок боеприпасов и ремонта боевой техники.
Президент поблагодарил всех причастных к этому процессу.
"Нам удалось наладить такую систему, чтобы не только вернуть отремонтированную технику на поле боя, но и взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству. Это очень важный результат года, и все, кто присоединился, – действительно молодцы", – добавил он.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 23 декабря. В Офисе президента, информируя о сегодняшнем заседании, сообщали, что речь шла об обеспечении сил обороны необходимым оружием и оборудованием и актуализации плана действий сил обороны на следующий год.