Зеленский: Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой и что делать весной

Зеленский сказал, что Украина готовит силы обороны и безопасности к следующему году Фото: ЕРА

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении, текст опубликован на сайте главы государства.

"Провел сегодня заседание ставки – уже 44-е за этот год. Тематика понятна. Прежде всего это Бахмут, Кременная и Донбасс в целом. Возможные действия врага на восточном направлении и наши действия. Заслушали командующих, определились с шагами на ближайшее время. Продолжаем готовить силы обороны и безопасности Украины к следующему году. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что делать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности", – сообщил Зеленский.

Он рассказал, что отдельно на заседании обсуждали вопрос поставок боеприпасов и ремонта боевой техники.

Президент поблагодарил всех причастных к этому процессу.

"Нам удалось наладить такую систему, чтобы не только вернуть отремонтированную технику на поле боя, но и взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству. Это очень важный результат года, и все, кто присоединился, – действительно молодцы", – добавил он.