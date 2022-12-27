Мамулашвили: Гражданин Украины Саакашвили – враг Путина, единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян

После того, как в тюрьме Саакашвили стало плохо, его перевели в клинику, где он должен был вылечиться. Но ему стало намного хуже

– Удалось ли вам лично пообщаться с Саакашвили за то время, которое он находится в тюрьме.

– К сожалению, я была единственным депутатом парламента Грузии, которого не допускали в тюрьму к Михаилу Саакашвили. Я могла с ним коммуницировать только через семью и адвокатов.

Мы все видели кадры, которые показало наше правительство, в каком состоянии находится Саакашвили. Они старались его не показывать публике и придумывали для этого разные причины. Например, говорили, что у них нет компьютера, через который можно сделать включение. Вы понимаете, насколько циничный этот процесс? Это чистая рукопись российского КГБ.

– Как оценивается состояние Саакашвили?

– У нас есть заключение, которое уже обнародовано в разных международных медиа, – Михаил Саакашвили отравлен тяжелыми металлами. К сожалению, большее на месте сделать и установить отравляющее вещество довольно тяжело. Есть медицинское заключение от международных экспертов, из которого следует, что у Саакашвили серьезные проблемы со здоровьем. Плюс его продолжают чем-то травить. Его состояние здоровья уже критическое. Ему трудно сейчас передвигаться, ему трудно общаться, у него есть признаки деменции – память о происходившем в прошлом сохраняется, но то, что происходит в последнее время, он уже не удерживает в памяти. На этом фоне у него развилась анорексия, которая уже усложнилась.

– Дают ли сейчас какие-то препараты Саакашвили?

– Ему дают много разных препаратов, в том числе психотропных. Никто не знает, почему ему дают эти лекарства в таком количестве и какой эффект это оказывает на его здоровье. После того, как в тюрьме Саакашвили стало плохо, его перевели в клинику, где он должен был вылечиться. Но в действительности за время пребывания в клинике ему стало намного хуже. То есть вариант лечения, которое предоставило правительство Грузии, делает намного хуже. Человеку день ото дня становится тяжелее. Думаю, мы видим результат побочного действия этого "лечения", раз сегодня Саакашвили уже не может ходить и общаться нормально.

Грузинский режим показал, что готов идти абсолютно на все, медленно убивает Саакашвили и показывает это

– Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Грузии с просьбой о передаче Саакашвили Украине. Как думаете, это сдвинет процесс с мертвой точки?

– Саакашвили – враг номер один для президента РФ Владимира Путина в Грузии. Это факт. Грузинское правительство – марионеточный режим Путина. Оно может принимать решения только после получения указа из Кремля. Это тоже факт. Поэтому обращаться к грузинскому правительству, которое ничего не может решить самостоятельно, – просто трата времени.

Сегодня в режиме реального времени мы видим хронику убийства Саакашвили. Просто принципиально – спасти его физически. Грузинский режим показал, что готов идти абсолютно на все, он медленно убивает Саакашвили и показывает это. Это не только для грузинской публики картинка. Это и для россиян, которым сегодня не достаточно того, что РФ делает в Украине, которым нужно больше крови и больше жертв. Эта публика ликовала, когда видела, в каком состоянии сегодня находится Саакашвили.

Учитывая, что он гражданин Украины, что он – первый враг Путина и находится в плену путинского режима, думаю, тут единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян. По-другому это просто затянется и путинский режим в Грузии убьет Саакашвили, а мы все будем за этим наблюдать. Уже нет речи о политическом решении, только о гуманитарном – человека физически нужно спасать. Думаю, единственный, кто действительно может это сделать, кто может разговаривать с Кремлем на тему пленных, – президент Зеленский. Думаю, есть пленные, интересующие РФ, в обмен на которых Россия согласится отпустить Саакашвили.

В Грузии против Саакашвили возбудили несколько уголовных дел. Судебные разбирательства тянутся больше года. Фото: ЕРА

– Суд не должен длиться вечно. И когда будет приговор, уже можно говорить и про обмен, и про выдачу, и про помилование. Как продвигается процесс? Когда будет решение суда?

– Я думаю, процесс стараются затянуть. Саакашвили с каждым днем все хуже. Эта хроника смерти, которую через суд нам показывает правительство Грузии, и рассчитана на то, чтобы по времени она продлилась как можно дольше, как бы цинично это ни звучало, и дала больший результат. Люди, которые управляют этим процессом, должны наглядно продемонстрировать всем остальным лидерам протестов, что их ожидает, если они посмеют пойти против системы, против империи. Это один из садистских методов Путина – показать, как он наказывает своих врагов.

На Западе не до конца поняли, насколько жестоким может быть режим в Грузии и на что он готов пойти, чтобы сделать приятное российской империи

– Вы удовлетворены реакцией Запада на происходящее с Саакашвили?

– Лидеры Запада уже признали свою ошибку. Когда в 2008 году Саакашвили говорил, что произойдет дальше, его не слушали, Запад не стал наказывать Россию за войну против Грузии. Это обернулось тем, что Путин в 2014 году посмел ворваться в Украину и в 2022 году начал полномасштабную войну на европейском континенте. Эти ошибки уже признали.

Человек, который предупреждал, сегодня умирает в тюрьме в Грузии. И нам тяжело понять, почему нет адекватной реакции со стороны Запада на это. Много лидеров уже выразили свою позицию и обратились к правительству Грузии. Мы слышали заявления Европарламента и конкретных сенаторов США, чтобы Саакашвили помиловали или перевели по гуманитарным соображениям в клинику в любой другой стране. Но когда мы говорим про марионеточный режим, который управляется Москвой, ожидать, что в ответ грузинские власти станут гуманными и быстро освободят Саакашвили, наивно.

На Западе не до конца поняли, насколько жестоким может быть режим в Грузии и на что он готов пойти, чтобы сделать приятное российской империи. Реакция Запада была, но была недостаточной. Думаю, там только сейчас начинают понимать, насколько тяжелая ситуация у Михаила Саакашвили и насколько быстро его нужно спасать.

– Как думаете, США или другая страна, скажем, та же Турция, которая эффективно участвовала в вопросах освобождения украинских политических узников и военных пленных, могли бы ускорить процесс освобождения Саакашвили?

– Естественно, могли бы. Они могут больше давить на олигарха Бидзину Иванишвили, в том числе через санкции, о которых только начали говорить. И это было бы большой помощью со стороны Запада. К сожалению, процесс принятия такого решения, бюрократия, которая его сопровождает, не оставляют нам времени на спасение Саакашвили. Ждать, пока примут санкции, пока они вступят в действие, уже нет возможности. Мы просто можем потерять Саакашвили.

Что касается Турции, думаю, Реджеп Эрдоган может повлиять на Путина. Еще раз скажу: все понимают уже, что разговаривать с правительством Грузии нет смысла. Оно не может принимать решения – решения принимаются в Кремле. Поэтому чем больше будет людей, которые будут напрямую говорить с хозяином Кремля и добиваться освобождения Саакашвили, тем лучше. Это самое быстрое решение на сегодня. Все остальные решения растянуты во времени и могут фатально закончиться.