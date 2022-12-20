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Украина готова принять Саакашвили и гарантировать ему безопасность и лечение – Офис президента

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Саакашвили уже больше года находится в Грузии под арестом
Саакашвили уже больше года находится в Грузии под арестом
Фото: EPA

Украина готова принять заключенного под стражу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и обеспечить ему безопасность и лечение. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он заявил, что "невозможно смотреть в прямом эфире, как умирает человек, которого знаешь".

"Невозможно смотреть, как историю Грузии и ее президента убивают на виду у цивилизованного мира. Украина готова принять Михаила Саакашвили, обеспечить ему безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор", – призвал Подоляк.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство, в последние годы он жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 

19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Тбилиси, лечение, голодовка, безопасность, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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