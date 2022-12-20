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Гордон: Власть Грузии во главе с другом Путина убивает Саакашвили

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Саакашвили с мая находится в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Защита политика сообщила, что у него диагностировали несколько серьезных заболеваний
Саакашвили с мая находится в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Защита политика сообщила, что у него диагностировали несколько серьезных заболеваний 
Скриншот: სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что грузинские власти хотят убить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое мнение он высказал 18 декабря во время YouTube-стрима с ведущим Василием Головановым.

Таким образом журналист прокомментировал кадры из больничной палаты, где удерживают Саакашвили. Видео на прошлой неделе опубликовала пенитенциарная служба Грузии. На них видно, что политик с трудом передвигается по палате, используя ходунки. 

"Лучше бы я это не видел. Они его убивают, вся эта пр...шмандовочная власть Грузии во главе с [бывшим премьер-министром Грузии, бизнесменом Бидзиной] Иванишвили – кремлевским агентом, человеком, который являлся и является другом [президента России Владимира] Путина, имел с ним общий бизнес газпромовский. Вся эта власть пытается Саакашвили убить на глазах у всего мира. Гражданина Украины Михаила Саакашвили",  сказал Гордон.

Он считает, что будущее Саакашвили зависит от ситуации на фронте в Украине.

"Жизнь Михаила Саакашвили сегодня зависит от слаженных действий ВСУ. Чем быстрее мы положим на лопатки это фашистское недогосударство, тем быстрее все узники совести в разных странах, сопредельных с Россией, выйдут на свободу, и Михаил Саакашвили будет первым",  предположил журналист. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство, в последние годы он жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 

19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили. "То, что сейчас происходит с Михаилом, – это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить, – сказал Зеленский. – Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку". 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Грузия, Михаил Саакашвили, Бидзина Иванишвили, Василий Голованов
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