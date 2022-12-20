Гордон: Власть Грузии во главе с другом Путина убивает Саакашвили

Саакашвили с мая находится в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Защита политика сообщила, что у него диагностировали несколько серьезных заболеваний Скриншот: სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia / Facebook

Таким образом журналист прокомментировал кадры из больничной палаты, где удерживают Саакашвили. Видео на прошлой неделе опубликовала пенитенциарная служба Грузии. На них видно, что политик с трудом передвигается по палате, используя ходунки.

"Лучше бы я это не видел. Они его убивают, вся эта пр...шмандовочная власть Грузии во главе с [бывшим премьер-министром Грузии, бизнесменом Бидзиной] Иванишвили – кремлевским агентом, человеком, который являлся и является другом [президента России Владимира] Путина, имел с ним общий бизнес газпромовский. Вся эта власть пытается Саакашвили убить на глазах у всего мира. Гражданина Украины Михаила Саакашвили", – сказал Гордон.

Он считает, что будущее Саакашвили зависит от ситуации на фронте в Украине.

"Жизнь Михаила Саакашвили сегодня зависит от слаженных действий ВСУ. Чем быстрее мы положим на лопатки это фашистское недогосударство, тем быстрее все узники совести в разных странах, сопредельных с Россией, выйдут на свободу, и Михаил Саакашвили будет первым", – предположил журналист.

ВИДЕО