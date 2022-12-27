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Грузия не получит места в ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме – член Европарламента

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От того, выживет ли бывший президент Грузии, зависит политическое будущее страны, заявил польский депутат ЕП
От того, выживет ли бывший президент Грузии, зависит политическое будущее страны, заявил польский депутат ЕП
Фото: ЕРА

Перспектива принятия Грузии в Европейский союз прямым образом связана с делом бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский 27 декабря написал в Twitter.

По его словам, депутаты не поддержат европейские устремления Тбилиси, если Саакашвили погибнет в заключении.

"Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент будет в заключении и умрет в тюрьме", – написал он.

Таким образом Сариуш-Вольский отреагировал на заявление, сделанное генеральным секретарем правящей партии "Грузинская мечта", мэром Тбилиси Кахой Каладзе. 26 декабря он сказал, что Саакашвили отбывает справедливое наказание и правительство Грузии продолжит работу по получению полноправного членства в Европейском союзе.

"Он совершил конкретные преступления, за которые отбывает наказание. Поэтому приравнивание [дел Саакашвили] к вступлению [Грузии] в Евросоюз категорически неприемлемо", – цитирует Каладзе Adenda.ge.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 

19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.

Теги: Грузия, Европарламент, Михаил Саакашвили, Каха Каладзе, Яцек Сариуш-Вольский, Евросоюз
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