Грузия не получит места в ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме – член Европарламента

По его словам, депутаты не поддержат европейские устремления Тбилиси, если Саакашвили погибнет в заключении.

"Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент будет в заключении и умрет в тюрьме", – написал он.

Parallels between @Saakashvili case and prospects of Georgia joining EU are fundamentally imperative!



Both are inseparable@Europarl_EN will never vote in favour of Georgian membership in EU if former President detained & dies in prison@kakhakala



* https://t.co/gxCvrI4Zlz — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) December 27, 2022

Таким образом Сариуш-Вольский отреагировал на заявление, сделанное генеральным секретарем правящей партии "Грузинская мечта", мэром Тбилиси Кахой Каладзе. 26 декабря он сказал, что Саакашвили отбывает справедливое наказание и правительство Грузии продолжит работу по получению полноправного членства в Европейском союзе.

"Он совершил конкретные преступления, за которые отбывает наказание. Поэтому приравнивание [дел Саакашвили] к вступлению [Грузии] в Евросоюз категорически неприемлемо", – цитирует Каладзе Adenda.ge.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ