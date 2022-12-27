Грузия не получит места в ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме – член Европарламента

По его словам, депутаты не поддержат европейские устремления Тбилиси, если Саакашвили погибнет в заключении.
"Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент будет в заключении и умрет в тюрьме", – написал он.
Parallels between @Saakashvili case and prospects of Georgia joining EU are fundamentally imperative!— Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) December 27, 2022
Both are inseparable@Europarl_EN will never vote in favour of Georgian membership in EU if former President detained & dies in prison@kakhakala
* https://t.co/gxCvrI4Zlz
Таким образом Сариуш-Вольский отреагировал на заявление, сделанное генеральным секретарем правящей партии "Грузинская мечта", мэром Тбилиси Кахой Каладзе. 26 декабря он сказал, что Саакашвили отбывает справедливое наказание и правительство Грузии продолжит работу по получению полноправного членства в Европейском союзе.
"Он совершил конкретные преступления, за которые отбывает наказание. Поэтому приравнивание [дел Саакашвили] к вступлению [Грузии] в Евросоюз категорически неприемлемо", – цитирует Каладзе Adenda.ge.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.
1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.