Шустер о Саакашвили в грузинской тюрьме: Это хуже, чем в психушке в советское время

"Несколько дней подряд до нас доходили новости из Грузии о Михаиле Саакашвили, то какое-то видео, то какие-то фотографии, то заседание суда. Одно свидетельство хуже другого просто. Как он выглядит, – это невероятно. Видно, что человека убивают фактически на глазах у всего мира. Что с этим делать? Мы с Дмитрием Гордоном обсуждали это. Он говорит, как только украинская армия победит Путина, режим рухнет, тут же рухнут марионеточные режимы, в том числе мариониточный режим Грузии. Саакашвили, он же узник [президента РФ Владимира] Путина, он выйдет на свободу. Но как это сделать раньше", – спросила Бацман.

"Раньше это будет сделать очень сложно. Над ним издеваются. Когда они в общественную плоскость запустили этот ролик, как он там отказывается есть, отгоняет всяких санитаров и так далее... Мол, уже человек неуправляемый. Вы нам лучше скажите, что вы ему колете? Нет никакого контроля, что ему колят, как его лечат, как его убивают медленно, что с ним делают вообще", – заявил Шустер

Он подчеркнул, что такое жестокое обращение с пациентами позволяли только в Советском Союзе.

"Это хуже, чем в психушке в советское время, где из диссидентов делали там... Пытались превратить их в овощи. Единственная сила в мире, которая может освободить Саакашвили, – это Соединенные Штаты Америки. Если они ударят кулаком по столу, то Михаила Саакашвили отпустят. В этом я не сомневаюсь, но они должны ударить по столу реально, серьезно и сказать", – сказал Шустер.

В то же время, по его словам, Америка не проявляет должной инициативы.

"США, демократическая партия как-то к этому относится... Ну знаете, был экстравагантный человек, ну в общем он поддерживал Дональда Трампа. Это такая мелкая штука в политике. Ну, посетил он инаугурацию Трампа, поздравил его. Ну, не есть Михаил Саакашвили трамплистом. Это какая-то такая мелкая возня... А происходит большая человеческая и политическая, я бы сказал, трагедия. Потому что Саакашвили – это человек, который принес в Грузию реальные реформы. На наших глазах его убивают унизительно. Я тут с Соединенными Штатами не согласен вообще, просто вообще", – отметил Шустер.

ВИДЕО