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Шустер о Саакашвили в грузинской тюрьме: Это хуже, чем в психушке в советское время

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Шустер властям Грузии: Вы нам лучше скажите, что вы колете Саакашвили?
Шустер – властям Грузии: Вы нам лучше скажите, что вы колете Саакашвили?
Фото: ЕРА

Единственная сила в мире, которая может освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы – это США. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Несколько дней подряд до нас доходили новости из Грузии о Михаиле Саакашвили, то какое-то видео, то какие-то фотографии, то заседание суда. Одно свидетельство хуже другого просто. Как он выглядит, – это невероятно. Видно, что человека убивают фактически на глазах у всего мира. Что с этим делать? Мы с Дмитрием Гордоном обсуждали это. Он говорит, как только украинская армия победит Путина, режим рухнет, тут же рухнут марионеточные режимы, в том числе мариониточный режим Грузии. Саакашвили, он же узник [президента РФ Владимира] Путина, он выйдет на свободу. Но как это сделать раньше", – спросила Бацман.

"Раньше это будет сделать очень сложно. Над ним издеваются. Когда они в общественную плоскость запустили этот ролик, как он там отказывается есть, отгоняет всяких санитаров и так далее... Мол, уже человек неуправляемый. Вы нам лучше скажите, что вы ему колете? Нет никакого контроля, что ему колят, как его лечат, как его убивают медленно, что с ним делают вообще", – заявил Шустер

Он подчеркнул, что такое жестокое обращение с пациентами позволяли только в Советском Союзе.

"Это хуже, чем в психушке в советское время, где из диссидентов делали там... Пытались превратить их в овощи. Единственная сила в мире, которая может освободить Саакашвили, – это Соединенные Штаты Америки. Если они ударят кулаком по столу, то Михаила Саакашвили отпустят. В этом я не сомневаюсь, но они должны ударить по столу реально, серьезно и сказать", – сказал Шустер.

В то же время, по его словам, Америка не проявляет должной инициативы. 

"США, демократическая партия как-то к этому относится... Ну знаете, был экстравагантный человек, ну в общем он поддерживал Дональда Трампа. Это такая мелкая штука в политике. Ну, посетил он инаугурацию Трампа, поздравил его. Ну, не есть Михаил Саакашвили трамплистом. Это какая-то такая мелкая возня... А происходит большая человеческая и политическая, я бы сказал, трагедия. Потому что Саакашвили – это человек, который принес в Грузию реальные реформы. На наших глазах его убивают унизительно. Я тут с Соединенными Штатами не согласен вообще, просто вообще", – отметил Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года является главой Исполнительного комитета реформ Украины. В последние годы он жил в Украине, имеет украинское гражданство

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили. "Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку", – призвал Зеленский.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, Савик Шустер, Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Алеся Бацман
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