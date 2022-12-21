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ПОЛИТИКА

Лидер правящей партии в Грузии назвал приезд Саакашвили "спецоперацией" по втягиванию страны в войну. МИД Украины ответил

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МИД призывает обеспечить Саакашвили медицинской помощью и отпустить его на лечение в Украину, Западную Европу или США
МИД призывает обеспечить Саакашвили медицинской помощью и отпустить его на лечение в Украину, Западную Европу или США
Фото: ЕРА

Председатель парламентской фракции правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе считает "спецоперацией" приезд в страну экс-президента Михаила Саакашвили в 2021 году.

Об этом он заявил 20 декабря, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского принять решение о лечении Саакашвили за границей. Цитаты из заявления приводят Interpressnews и Sova

"Отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией. Сегодня же авторы этой спецоперации обеспечили заявление президента Украины в пользу исполнителя спецоперации. Такая простая оценка", – сказал он. 

Мдинарадзе высказал мнение, что "согласующимися с этим утверждением" можно считать заявления украинских высокопоставленных лиц "о том, что сегодня в правительстве Грузии нет людей войны, а Михаил Саакашвили сделал бы это". 

"Да, у них есть такие ожидания, и планировщики спецоперации позаботились даже о том, что и президент Украины сделал заявление и призвал власти Грузии сделать то, к чему он призвал. Мы должны рассматривать это в корреляции, в синтезе. Такие вещи не происходят случайно. Это была спецоперация с целью втягивания Грузии в войну и учинения смуты в Грузии, что провалилось, и сегодня мы вынуждены рассматривать все заявления именно в этом контексте", – добавил он. 

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook прокомментировал высказывание Мдинарадзе. 

"Какие только инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. В то же время мы глубоко разочарованы, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей", – написал он. 

Николенко снова призвал Грузию предоставить украинскому омбудсмену доступ к Саакашвили.

"Призываем также обеспечить украинского гражданина медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", – добавил он. 

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid03XdUL2rW3pmd1PJdrRostRrifdeM8a44BLDxXnCp1U7pxnHwTSvJRQMLejCJnDm8l

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство, в последние годы он жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 

19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили. 19 декабря Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Михаил Саакашвили, МИД Украины, лечение, омбудсмен, Грузинская мечта, Олег Николенко
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