Лидер правящей партии в Грузии назвал приезд Саакашвили "спецоперацией" по втягиванию страны в войну. МИД Украины ответил

МИД призывает обеспечить Саакашвили медицинской помощью и отпустить его на лечение в Украину, Западную Европу или США Фото: ЕРА

Об этом он заявил 20 декабря, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского принять решение о лечении Саакашвили за границей. Цитаты из заявления приводят Interpressnews и Sova.

"Отправка Саакашвили в Грузию была спецоперацией. Сегодня же авторы этой спецоперации обеспечили заявление президента Украины в пользу исполнителя спецоперации. Такая простая оценка", – сказал он.

Мдинарадзе высказал мнение, что "согласующимися с этим утверждением" можно считать заявления украинских высокопоставленных лиц "о том, что сегодня в правительстве Грузии нет людей войны, а Михаил Саакашвили сделал бы это".

"Да, у них есть такие ожидания, и планировщики спецоперации позаботились даже о том, что и президент Украины сделал заявление и призвал власти Грузии сделать то, к чему он призвал. Мы должны рассматривать это в корреляции, в синтезе. Такие вещи не происходят случайно. Это была спецоперация с целью втягивания Грузии в войну и учинения смуты в Грузии, что провалилось, и сегодня мы вынуждены рассматривать все заявления именно в этом контексте", – добавил он.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook прокомментировал высказывание Мдинарадзе.

"Какие только инсинуации не будут распространять отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. В то же время мы глубоко разочарованы, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей", – написал он.

Николенко снова призвал Грузию предоставить украинскому омбудсмену доступ к Саакашвили.

"Призываем также обеспечить украинского гражданина медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке его наказания для перевода в одну из украинских, западноевропейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения", – добавил он.