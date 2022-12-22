Саакашвили на суде в Грузии заговорил на украинском языке, заседание прервали

Судья потребовал перейти на грузинский язык, но Саакашвили ответил, что он является гражданином Украины. Судья был вынужден прервать заседание после шума в зале. Предположительно, далее перевод для суда будет осуществлять представитель украинского консульства.
Перед тем как был объявлен перерыв, судья отклонил предложение адвоката Шалва Хачапуридзе к Саакашвили поднять рубашку, чтобы все увидели, в каком он состоянии.
"Он выглядит так, как бойцы батальона "Азов" после их освобождения… Посмотрите на результат 8-месячного лечения пенитенциарной службой", – сказал адвокат.
Судья на это ответил, что если Саакашвили начнет раздеваться, он удалит его с процесса.
После возобновления заседания защита заявила, что Саакашвили срочно понадобилась помощь врачей
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство, в последние годы он жил в Украине.
1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Хачапуридзе сообщал, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.