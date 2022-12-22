Саакашвили на суде в Грузии заговорил на украинском языке, заседание прервали

Судья потребовал перейти на грузинский язык, но Саакашвили ответил, что он является гражданином Украины. Судья был вынужден прервать заседание после шума в зале. Предположительно, далее перевод для суда будет осуществлять представитель украинского консульства.

Перед тем как был объявлен перерыв, судья отклонил предложение адвоката Шалва Хачапуридзе к Саакашвили поднять рубашку, чтобы все увидели, в каком он состоянии.

"Он выглядит так, как бойцы батальона "Азов" после их освобождения… Посмотрите на результат 8-месячного лечения пенитенциарной службой", – сказал адвокат.

Судья на это ответил, что если Саакашвили начнет раздеваться, он удалит его с процесса.

После возобновления заседания защита заявила, что Саакашвили срочно понадобилась помощь врачей