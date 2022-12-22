Гордон: Украине нужно забрать Саакашвили на лечение, вырвать его из лап путинского режима в Грузии

"Конечно, Украине нужно забрать Михаила Саакашвили на лечение, вырвать его из лап этого путинского режима в Грузии. Если не Украине, то любой другой европейской стране или Соединенным Штатам. Но нельзя дать Саакашвили погибнуть, это будет вообще верх цинизма", – сказал Гордон.
Он отметил, что Саакашвили войдет в историю как президент, который провел важные реформы в Грузии.
"Я повторял и повторяю: это великий грузинский президент. В течение 10 лет он дал Грузии то, что до сих пор разрушить не могут. Прошло уже столько лет после того, как он ушел в отставку. Поэтому я считаю критически важным, чтобы Михаил Саакашвили выжил и чтобы он оказался не в Грузии – в любой другой стране", – сказал журналист.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел. В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство, в последние годы он жил в Украине.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.
15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили. "Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку", – призвал Зеленский.