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Гордон: Украине нужно забрать Саакашвили на лечение, вырвать его из лап путинского режима в Грузии

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Саакашвили находится в Грузии под арестом с октября 2021 года
Саакашвили находится в Грузии под арестом с октября 2021 года
Фото: EPA

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что украинские власти должны сделать все возможное, чтобы спасти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится под арестом на родине. Такое мнение он высказал 20 декабря во время YouTube-стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман.

"Конечно, Украине нужно забрать Михаила Саакашвили на лечение, вырвать его из лап этого путинского режима в Грузии. Если не Украине, то любой другой европейской стране или Соединенным Штатам. Но нельзя дать Саакашвили погибнуть, это будет вообще верх цинизма", – сказал Гордон. 

Он отметил, что Саакашвили войдет в историю как президент, который провел важные реформы в Грузии. 

"Я повторял и повторяю: это великий грузинский президент. В течение 10 лет он дал Грузии то, что до сих пор разрушить не могут. Прошло уже столько лет после того, как он ушел в отставку. Поэтому я считаю критически важным, чтобы Михаил Саакашвили выжил и чтобы он оказался не в Грузии – в любой другой стране", – сказал журналист. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел. В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство, в последние годы он жил в Украине. 

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили дважды объявлял голодовку. В мае политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамеди" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний. 

19 ноября адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экспертиза обнаружила в организме Саакашвили ядовитые вещества. 28 ноября Хачапуридзе сказал, что речь о следах мышьяка.

15 декабря МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В ведомстве заявили, что "глубоко обеспокоены" существенным ухудшением состояния здоровья политика. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили. 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили. "Переведите Михаила Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку", – призвал Зеленский. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман
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