Гордон: Украине нужно забрать Саакашвили на лечение, вырвать его из лап путинского режима в Грузии

"Конечно, Украине нужно забрать Михаила Саакашвили на лечение, вырвать его из лап этого путинского режима в Грузии. Если не Украине, то любой другой европейской стране или Соединенным Штатам. Но нельзя дать Саакашвили погибнуть, это будет вообще верх цинизма", – сказал Гордон.

Он отметил, что Саакашвили войдет в историю как президент, который провел важные реформы в Грузии.

"Я повторял и повторяю: это великий грузинский президент. В течение 10 лет он дал Грузии то, что до сих пор разрушить не могут. Прошло уже столько лет после того, как он ушел в отставку. Поэтому я считаю критически важным, чтобы Михаил Саакашвили выжил и чтобы он оказался не в Грузии – в любой другой стране", – сказал журналист.

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