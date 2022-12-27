Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Говорили о Бахмуте и Кременной

Зеленский обсудил с военным командованием ситуацию на фронте Фото: president.gov.ua

Участники ставки выслушали доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте, обсудили реализацию предыдущих решений ставки по отдельным участкам, в частности вблизи населенных пунктов Бахмут и Кременная.

Также обсудили вопрос обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием и актуализацию плана действий сил обороны на следующий год.

В заседании приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также участвовали министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, и.о. главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.