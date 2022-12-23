Ситуация по всем направлениям фронта и восстановление энергосистемы. В ОПУ рассказали подробности о заседании ставки верховного главнокомандующего

Зеленский проводит заседание ставки раз в несколько дней Фото: president.gov.ua

"Была заслушана информация об актуальной ситуации по всем направлениям фронта. Руководители разведки доложили о возможных действиях врага в ближайшей перспективе. Члены ставки рассмотрели темпы восстановления поврежденной военной техники и оборудования и ритмичность поставок боеприпасов на самые горячие участки фронта", – говорится в сообщении.

Также участники заседания заслушали информацию о помощи, которую получит Украина для восстановления энергетической системы и обеспечения граждан электроэнергией.

В заседании приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию ставки также присоединились вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, другие члены правительства, и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Зеленский после заседания ставки заявлял: "Задачи наши неизменны. Это освобождение нашей земли. Безопасность для людей. Возобновление нашей страны после российских ударов. Это компоненты украинской победы, которую мы приближаем шаг за шагом".