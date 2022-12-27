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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Результаты очень вкусные". Гуменюк рассказала об ответе ВСУ на обстрелы Херсонской области оккупантами

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Украинские защитники эффективно отвечают оккупантам на обстрелы Херсонской области, заверила Гуменюк
Украинские защитники эффективно отвечают оккупантам на обстрелы Херсонской области, заверила Гуменюк
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины, соблюдая режим информационной тишины, пока не могут предать огласке результаты огневой работы по позициям российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала 27 декабря в эфире общенационального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

Гуменюк отметила, что российские оккупанты "продолжают терроризировать огнем" правый берег Днепра, при этом обстреливая не только освобожденные ВСУ территории, но и те, которые даже не были под оккупацией.

Российские оккупанты, по ее словам, пытаясь укрыться от ответного огня ВСУ, маневрируют на левом берегу Херсонской области.

"Они опасаются нашего ответа. Они его чувствуют, он достаточно существенный. Пока мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень вкусные и вы о них услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не "комары“, это уже более существенно", – заверила она.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

За сутки 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсона и области. Оккупанты били по жилым кварталам и домам. За 25 декабря оккупанты обстреляли Херсонскую область 33 раза, за 26 декабря – 40 раз.

Гуменюк полагает, что обстрелами Херсона оккупанты пытаются доказать президенту РФ Владимиру Путину, что они "на что-то способны".

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, оборона, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Наталья Гуменюк, река Днепр, российские оккупанты, деоккупация
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