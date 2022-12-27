"Результаты очень вкусные". Гуменюк рассказала об ответе ВСУ на обстрелы Херсонской области оккупантами

Гуменюк отметила, что российские оккупанты "продолжают терроризировать огнем" правый берег Днепра, при этом обстреливая не только освобожденные ВСУ территории, но и те, которые даже не были под оккупацией.

Российские оккупанты, по ее словам, пытаясь укрыться от ответного огня ВСУ, маневрируют на левом берегу Херсонской области.

"Они опасаются нашего ответа. Они его чувствуют, он достаточно существенный. Пока мы еще не можем отчитываться о результатах, но они очень вкусные и вы о них услышите очень скоро. Этой ночью была отработка, и это уже не "комары“, это уже более существенно", – заверила она.