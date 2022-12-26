Спикер сил обороны юга: Войска РФ теряют позиции постепенно, но достаточно уверенно

Гуменюк: Мы не даем им покоя и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Facebook

По словам Гуменюк, войска РФ обстреливают часть общин Николаевской области в том числе с Кинбурнской косы. Из-за этого порт Николаева не может присоединиться к "зерновой инициативе", пояснила она.

"Наличие там войск говорит о том, что это попытки держать под угрозой и террором максимальное количество территорий, которые они уже почти потеряли. Логика в том, чтобы удержать хоть какие-то позиции, но мы этого не дадим. Мы продолжаем огневую работу, и она будет результативной в ближайшее время", – добавила спикер.

Гуменюк говорила 24 декабря, что вскоре вся Николаевская область будет освобождена. Ведущий спросил, насколько ощутимым ударом для россиян будет полная деоккупация этого региона.

"Для них потеря каждого сантиметра нашей земли является ощутимым ударом так же, как для нас важно отбить у них каждый сантиметр нашей земли. Потому что они теряют позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача другая: удержаться и подождать, додержать до того момента, пока они подтянут резервы. Поэтому командование и планирует мероприятия таким образом, чтобы не дать врагу возможности этого сделать: поэтому мы устанавливаем огневой контроль, стараемся прекращать их логистические поставки, не даем им покоя и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации", – ответила Гуменюк.