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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер сил обороны юга: Войска РФ теряют позиции постепенно, но достаточно уверенно

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Гуменюк: Мы не даем им покоя и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации
Гуменюк: Мы не даем им покоя и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Facebook

Украинские защитники продолжают огневую работу по российским оккупантам на Кинбурнской косе на юге Украины, и в ближайшее время она даст результаты. Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала утром 26 декабря в эфире национального телемарафона, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

По словам Гуменюк, войска РФ обстреливают часть общин Николаевской области в том числе с Кинбурнской косы. Из-за этого порт Николаева не может присоединиться к "зерновой инициативе", пояснила она. 

"Наличие там войск говорит о том, что это попытки держать под угрозой и террором максимальное количество территорий, которые они уже почти потеряли. Логика в том, чтобы удержать хоть какие-то позиции, но мы этого не дадим. Мы продолжаем огневую работу, и она будет результативной в ближайшее время", – добавила спикер. 

Гуменюк говорила 24 декабря, что вскоре вся Николаевская область будет освобождена. Ведущий спросил, насколько ощутимым ударом для россиян будет полная деоккупация этого региона. 

"Для них потеря каждого сантиметра нашей земли является ощутимым ударом так же, как для нас важно отбить у них каждый сантиметр нашей земли. Потому что они теряют позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача другая: удержаться и подождать, додержать до того момента, пока они подтянут резервы. Поэтому командование и планирует мероприятия таким образом, чтобы не дать врагу возможности этого сделать: поэтому мы устанавливаем огневой контроль, стараемся прекращать их логистические поставки, не даем им покоя и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации", – ответила Гуменюк. 

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения – с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно. Оккупанты с начала войны не обстреливали Николаев только 44 дня, сообщили в мэрии 4 ноября.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима на ноябрь, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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