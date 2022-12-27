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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки оккупанты 40 раз обстреляли Херсонскую область, 11 ударов нанесли по областному центру – ОВА

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Противник применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки
Противник применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА)

Российские оккупанты за минувшие сутки 40 раз обстреляли Херсонскую область. Об этом 27 декабря в Telegram заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, противник применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

"Город Херсон враг атаковал 11 раз. Попали в завод, частные и многоквартирные дома", – написал Янушевич.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов один человек получил ранение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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