За минувшие сутки оккупанты 40 раз обстреляли Херсонскую область, 11 ударов нанесли по областному центру – ОВА

По его словам, противник применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы и танки.

"Город Херсон враг атаковал 11 раз. Попали в завод, частные и многоквартирные дома", – написал Янушевич.

По данным главы ОВА, за прошедшие сутки в результате российских обстрелов один человек получил ранение.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.