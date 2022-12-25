Во время разминирования Херсонской области на вражеской мине подорвались и погибли три спасателя – ГСЧС

Двое из трех погибших спасателей были водителями Фото: Головне управління ДСНС України у Житомирській області / Facebook (архив)

"24 декабря во время разминирования территории Херсонской области подорвались на вражеской мини и погибли три наших побратима: прапорщик службы гражданской защиты Сергей Куринный, водитель-сапер группы пиротехнических работ; младший сержант службы гражданской защиты Дмитрий Краснощеков, водитель автотранспортного отделения", – говорится в сообщении.

Житомирские спасатели рассказали, что фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч скончался от полученных травм по дороге в больницу.

"Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи разминирования освобожденных от врага территорий Херсонской области", – объяснили в ведомстве.

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