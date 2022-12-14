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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области мирный житель подорвался на мине – Госпогранслужба

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Пострадавшего мирного жителя госпитализировали
Пострадавшего мирного жителя госпитализировали
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

В Киевской области недалеко от границы с Беларусью человек подорвался на мине. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины в Telegram 14 декабря.

"В одном из находившихся под оккупацией населенных пунктов Киевской области пограничники зафиксировали взрыв противопехотной мины российского производства ПМН-4, в результате которого пострадал человек", – говорится в сообщении.

Пострадавшего жителя госпитализировали.

"Подчеркиваем, что в приграничных областях продолжают действовать режимные ограничения, в частности запрещено находиться в лесных массивах, не стоит съезжать с дороги на обочину, заходить в леса и поднимать неизвестные предметы с земли", – заявили в ГПСУ.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в стране заминировано 30% территории

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: взрыв, Киевская область, ГПСУ, война России против Украины, разминирование, мина
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