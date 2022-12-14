В Киевской области мирный житель подорвался на мине – Госпогранслужба

"В одном из находившихся под оккупацией населенных пунктов Киевской области пограничники зафиксировали взрыв противопехотной мины российского производства ПМН-4, в результате которого пострадал человек", – говорится в сообщении.
Пострадавшего жителя госпитализировали.
"Подчеркиваем, что в приграничных областях продолжают действовать режимные ограничения, в частности запрещено находиться в лесных массивах, не стоит съезжать с дороги на обочину, заходить в леса и поднимать неизвестные предметы с земли", – заявили в ГПСУ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в стране заминировано 30% территории.