В Киевской области мирный житель подорвался на мине – Госпогранслужба

"В одном из находившихся под оккупацией населенных пунктов Киевской области пограничники зафиксировали взрыв противопехотной мины российского производства ПМН-4, в результате которого пострадал человек", – говорится в сообщении.

Пострадавшего жителя госпитализировали.

"Подчеркиваем, что в приграничных областях продолжают действовать режимные ограничения, в частности запрещено находиться в лесных массивах, не стоит съезжать с дороги на обочину, заходить в леса и поднимать неизвестные предметы с земли", – заявили в ГПСУ.