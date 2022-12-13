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Зеленский призвал Новую Зеландию поддержать экологическую безопасность и разминирование в Украине

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Зеленский обратился к народу и парламенту Новой Зеландии
Зеленский обратился к народу и парламенту Новой Зеландии
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Новую Зеландию поддержать экологическую безопасность и разминирование в Украине. Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения 13 декабря, опубликованного его пресс-службой.

Зеленский сообщил, что вечером обратился к народу и парламенту Новой Зеландии, которая "принципиально поддерживает нас с первых недель полномасштабной российской агрессии".

"Рассказал о нашей формуле мира, о специальном саммите, который мы созываем для реализации нашей формулы. И призвал Новую Зеландию взять на себя лидерство в поддержке на международном уровне одного из пунктов формулы мира – того, который касается экологической безопасности и разминирования. Новая Зеландия – одна из тех стран, которая понимает, что разрушение окружающей среды равно разрушению жизни, и которая может помочь дипломатической мобилизации своего региона ради того, чтобы реализовать украинскую формулу мира", – заявил глава государства.

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Контекст:

На сегодняшний день Новая Зеландия в ответ на российскую агрессию в отношении Украины наложила санкции на более чем 1200 физических и юридических лиц и ввела торговые меры, в результате которых двусторонняя торговля с Россией значительно сократилась.

Кроме того, Новая Зеландия предоставляет Украине гуманитарную и военную помощь. Как сообщается на сайте МИД Новой Зеландии, она передает нелетальные средства защиты Вооруженным силам Украины и с февраля несколько раз переводила деньги в Целевой фонд НАТО, который закупает для Украины топливо, военные пайки, средства связи и военные аптечки. Инструкторы из Новой Зеландии также принимают участие в обучении украинских военнослужащих в Великобритании.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Новая Зеландия, Владимир Зеленский, война России против Украины, разминирование
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