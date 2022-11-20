Министр обороны Новой Зеландии посетил Киев и встретился с Резниковым

В Киеве Хенаре почтил память погибших на войне у Стены памяти павших за Украину, а также провел двусторонние переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

NEWS * Defence Minister @PeeniHenare has visited Ukraine and Poland, holding talks with his Ministerial counterparts. During the talks, Minister Henare reaffirmed NZ’s support for the Ukrainian defence against Russia’s invasion.



More * https://t.co/ruj91pBzuv#StandWithUkraine pic.twitter.com/kgpcDQ1IHM — NZ Defence Force (@NZDefenceForce) November 20, 2022

"Мы обсудили наши совместные проекты, способы усиления украинской обороноспособности и скоординированные усилия по восстановлению Украины после войны. Спасибо за готовность продвигать интересы Украины в Юго-Восточной Азии", – написал в Twitter Резников.

Kia ora!

I was glad to welcome my * colleague @PeeniHenare in Kyiv. We discussed our joint projects,ways to strengthen * defense capabilities&coordinated efforts to rebuild * after the war.

Thank you for your willingness to promote Ukraine's interests in Southeast Asia * pic.twitter.com/DfuenLtaa8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 20, 2022

В ходе переговоров Хенаре подтвердил твердую поддержку Новой Зеландией территориальной целостности Украины и ее народа, а также безоговорочное осуждение российской агрессии, подчеркнули в пресс-службе новозеландского правительства. Министры обсудили продление Новой Зеландией миссии по поддержке обучения украинской пехоты в Великобритании до июля 2023 года. "Министр Резников выразил благодарность за продление учебной миссии и отметил, что она приносит пользу на местах... Мистер Резников высоко оценил поддержку Новой Зеландии, особенно военную помощь, и признал, что мы – маленькая страна с другого конца света", – подчеркнул Хенаре Хенаре отметил стойкость украинцев, решимость добиться победы и подчеркнул, что их "боевой дух очень высок". "Я хочу четко заявить, что хотя Силы обороны Новой Зеландии не будут входить в Украину для участия в боевых действиях, мы по-прежнему готовы использовать наши навыки и опыт для оборонительных усилий", – добавил министр. Он также призвал Россию "немедленно уйти из Украины", чтобы "положить конец этому конфликту".