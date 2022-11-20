Министр обороны Новой Зеландии посетил Киев и встретился с Резниковым

В ходе переговоров Хенаре подтвердил твердую поддержку Новой Зеландией территориальной целостности Украины и ее народа, а также безоговорочное осуждение российской агрессии, подчеркнули в пресс-службе новозеландского правительства.
Министры обсудили продление Новой Зеландией миссии по поддержке обучения украинской пехоты в Великобритании до июля 2023 года.
"Министр Резников выразил благодарность за продление учебной миссии и отметил, что она приносит пользу на местах... Мистер Резников высоко оценил поддержку Новой Зеландии, особенно военную помощь, и признал, что мы – маленькая страна с другого конца света", – подчеркнул Хенаре
Хенаре отметил стойкость украинцев, решимость добиться победы и подчеркнул, что их "боевой дух очень высок".
"Я хочу четко заявить, что хотя Силы обороны Новой Зеландии не будут входить в Украину для участия в боевых действиях, мы по-прежнему готовы использовать наши навыки и опыт для оборонительных усилий", – добавил министр.
Он также призвал Россию "немедленно уйти из Украины", чтобы "положить конец этому конфликту".