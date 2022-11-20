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Министр обороны Новой Зеландии посетил Киев и встретился с Резниковым

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Резников и Хенаре обсудили совместные проекты, в частности тренировки украинских военных
Резников и Хенаре обсудили совместные проекты, в частности тренировки украинских военных
Фото: NZ Defence Force / Twitter

Министр обороны Новой Зелендии Пини Хенаре посетил Украину и Польшу, где встретился со своими коллегами. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба новозеландского правительства.

В Киеве Хенаре почтил память погибших на войне у Стены памяти павших за Украину, а также провел двусторонние переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Мы обсудили наши совместные проекты, способы усиления украинской обороноспособности и скоординированные усилия по восстановлению Украины после войны. Спасибо за готовность продвигать интересы Украины в Юго-Восточной Азии", – написал в Twitter Резников. 

В ходе переговоров Хенаре подтвердил твердую поддержку Новой Зеландией территориальной целостности Украины и ее народа, а также безоговорочное осуждение российской агрессии, подчеркнули в пресс-службе новозеландского правительства. 

Министры обсудили продление Новой Зеландией миссии по поддержке обучения украинской пехоты в Великобритании до июля 2023 года.

"Министр Резников выразил благодарность за продление учебной миссии и отметил, что она приносит пользу на местах... Мистер Резников высоко оценил поддержку Новой Зеландии, особенно военную помощь, и признал, что мы – маленькая страна с другого конца света", – подчеркнул Хенаре

Хенаре отметил стойкость украинцев, решимость добиться победы и подчеркнул, что их "боевой дух очень высок".

"Я хочу четко заявить, что хотя Силы обороны Новой Зеландии не будут входить в Украину для участия в боевых действиях, мы по-прежнему готовы использовать наши навыки и опыт для оборонительных усилий", – добавил министр.

Он также призвал Россию "немедленно уйти из Украины", чтобы "положить конец этому конфликту".

Контекст:

По данным новозеландского правительства, с начала вторжения России в Украину 24 февраля Новая Зеландия ввела санкции в отношении более 1200 российских физических и юридических лиц и предоставила Украине военную, дипломатическую, юридическую и гуманитарную помощь на сумму более $60 млн.

Теги: Великобритания, Новая Зеландия, переговоры, помощь, Алексей Резников, учения, визит, встреча
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