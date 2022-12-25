В Херсонской области от российских обстрелов 24 декабря 16 человек погибло, 64 были ранены – глава ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

"Враг 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики накрыли центр Херсона – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома", – написал он.

За прошлые сутки в Херсонской области от российских обстрелов погибло 16 человек.

"Среди них три работника ГСЧС, погибших во время работ по разминированию территорий в Бериславском районе", – сообщил Янушевич.

Еще 64 человека были ранены.