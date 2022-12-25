В Херсонской области от российских обстрелов 24 декабря 16 человек погибло, 64 были ранены – глава ОВА

Войска РФ применяли артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.
"Враг 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики накрыли центр Херсона – погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под вражеским огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома", – написал он.
За прошлые сутки в Херсонской области от российских обстрелов погибло 16 человек.
"Среди них три работника ГСЧС, погибших во время работ по разминированию территорий в Бериславском районе", – сообщил Янушевич.
Еще 64 человека были ранены.
24 декабря Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людей. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.