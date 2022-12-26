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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсонскую область за сутки обстреляли 33 раза, Херсон – семь раз – ОВА

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Херсонская область ежедневно страдает от российских обстрелов
Херсонская область ежедневно страдает от российских обстрелов
Фото: EPA

Российские оккупационные войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил утром 26 декабря в Telegram глава ОВА Ярослав Янушевич.

"Мирные населенные пункты области пострадали от огня из артиллерии, РСЗВ, минометов и танков", – отметил глава ОВА.

Он также сообщил, что враг семь раз атаковал областной центр. Попал в складские помещения, частные и многоквартирные дома.

"За минувшие сутки мирные люди не пострадали", – говорится в сообщении.

За сутки 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсона и области, в том числе нанесли массированный удар по центру Херсона. Оккупанты били по жилым кварталам и домам. От обстрелов 24 декабря в регионе 16 человек погибли, 64 были ранены. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
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