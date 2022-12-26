Херсонскую область за сутки обстреляли 33 раза, Херсон – семь раз – ОВА

"Мирные населенные пункты области пострадали от огня из артиллерии, РСЗВ, минометов и танков", – отметил глава ОВА.

Он также сообщил, что враг семь раз атаковал областной центр. Попал в складские помещения, частные и многоквартирные дома.

"За минувшие сутки мирные люди не пострадали", – говорится в сообщении.

За сутки 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсона и области, в том числе нанесли массированный удар по центру Херсона. Оккупанты били по жилым кварталам и домам. От обстрелов 24 декабря в регионе 16 человек погибли, 64 были ранены.