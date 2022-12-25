Резников: Для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения к религии

"Единственная церковь в селе Киселевка (Херсонская область) полностью разрушена российскими обстрелами. IV Гаагская конвенция защищает культовые сооружения во время боевых действий, но для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения к религии", – написал он.
Свой твит Резников сопроводил хештегом #tribunal4russia.
The only church in Kyselivka village (Kherson region) was fully destroyed by russian shelling. The Hague Convention IV protects religious buildings during hostilities, but for russian war criminals there is no God, nor any respect for religion#tribunal4russia— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 25, 2022
5/13
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ТСН отмечает, что в Киселевке находится храм Ивана Богослова Украинской православной церкви Московского патриархата.
Херсонская область была оккупирована российской армией после полномасштабного вторжения в феврале.
Осенью украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали, по данным ВСУ на 17 ноября, до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов.
Киселевка, которая находится на правобережье Херсонской области, была освобождена от оккупантов в ноябре.