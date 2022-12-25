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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения к религии

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Оккупанты разрушили церковь УПЦ МП
Оккупанты разрушили церковь УПЦ МП
Фото: pixabay.com

Обстрелы российскими войсками украинских церквей свидетельствуют о безбожности оккупантов, заявил 25 декабря в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Единственная церковь в селе Киселевка (Херсонская область) полностью разрушена российскими обстрелами. IV Гаагская конвенция защищает культовые сооружения во время боевых действий, но для российских военных преступников нет ни Бога, ни уважения к религии", – написал он.

Свой твит Резников сопроводил хештегом #tribunal4russia.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ТСН отмечает, что в Киселевке находится храм Ивана Богослова Украинской православной церкви Московского патриархата.

Контекст:

Херсонская область была оккупирована российской армией после полномасштабного вторжения в феврале.

Осенью украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали, по данным ВСУ на 17 ноября, до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов.

Киселевка, которая находится на правобережье Херсонской области, была освобождена от оккупантов в ноябре.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, религия, война, Херсонская область, церковь, Алексей Резников, вторжение, обстрелы, война России против Украины, конвенция, российские оккупанты
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