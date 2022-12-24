Подоляк: Убивать женщин, детей и стариков в Рождественский вечер – вот что такое "русский мир"

"Убивать женщин, детей и стариков в Рождественский вечер – вот что такое "русский мир". Превращать Херсон в "мертвый город" реактивными "Градами" после того, как ты оттуда трусливо сбежал, – вот настоящая кровожадная сущность России", – написал он.

Вбивати жінок, дітей та старих у Різдвяний вечір! – ось що таке «рускій мір»… Перетворювати Херсон на «мертве місто» реактивними «Градами» після того, як ти звідти боягузливо втік! – ось справжня кровожерлива сутність Росії…

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 декабря, накануне Рождества по западному летоисчислению, Россия обстреляла центр Херсона, когда там находилось много людей. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Град".

По последним данным, жертвами обстрела стали 10 человек, раненых – десятки.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что всего в регионе 24 декабря в результате российских обстрелов пострадало сегодня 68 человек.