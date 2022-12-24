"Увидим сияние рождественской звезды даже из бомбоубежища". Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника

"На днях миллионы людей в Украине и мире отмечают Рождество Христово. Появление на свет сына Божьего подарило людям надежду на спасение, веру в победу добра и милосердия. К сожалению, в этом году все праздники имеют горький привкус. И обычный дух Рождества мы можем ощущать иначе", – сказал Зеленский.
По словам президента, "зло и тьма" пытаются помешать украинцам праздновать, но Украина противодействует им уже "более 300 дней и восемь лет".
"Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище. Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие "Кинжалы". Они сломаются о наш стальной дух. И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости", – заявил он.
По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря, а по юлианскому, которым пользуются украинские православные церкви, – 7 января.
С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессиями в разные даты, "ГОРДОН" писал в январе 2020 года.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход празднования на 25 декабря – "это вопрос времени". По его мнению, предметно рассматривать возможность перехода можно будет через 10 лет.