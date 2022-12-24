"Увидим сияние рождественской звезды даже из бомбоубежища". Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника

"На днях миллионы людей в Украине и мире отмечают Рождество Христово. Появление на свет сына Божьего подарило людям надежду на спасение, веру в победу добра и милосердия. К сожалению, в этом году все праздники имеют горький привкус. И обычный дух Рождества мы можем ощущать иначе", – сказал Зеленский.

По словам президента, "зло и тьма" пытаются помешать украинцам праздновать, но Украина противодействует им уже "более 300 дней и восемь лет".

"Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище. Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие "Кинжалы". Они сломаются о наш стальной дух. И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости", – заявил он.