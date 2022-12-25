Оккупанты пытаются доказать Путину, что на что-то способны – Гуменюк об обстреле Херсона

"Не считаю, что каждый обстрел является местью. Это развитие войны и военные действия, которые враг нам, скажем, "предложил" еще с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения. Говорить, что они конкретно отомстили за попадание по пункту управления... Они не столь ценят своих, чтобы так лупить по нашим. Они просто ненавидят всех тех, кто живет лучше их", – ответила Гуменюк.

По ее словам, постоянные обстрелы украинских городов – это проявление бессилия оккупантов, которые не могут выполнить того, чего от них требует Путин.

"Они пытаются хоть каким-то способом доказать своему "царю", что на что-то способны", – сказала она.