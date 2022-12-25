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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются доказать Путину, что на что-то способны – Гуменюк об обстреле Херсона

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Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон
Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Обстрелы освобожденного Херсона могут быть не только местью россиян за свои поражения, считает руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк. Такое мнение она высказала в телемарафоне, который транслировал канал "Рада" 25 декабря.

"Не считаю, что каждый обстрел является местью. Это развитие войны и военные действия, которые враг нам, скажем, "предложил" еще с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения. Говорить, что они конкретно отомстили за попадание по пункту управления... Они не столь ценят своих, чтобы так лупить по нашим. Они просто ненавидят всех тех, кто живет лучше их", – ответила Гуменюк.

По ее словам, постоянные обстрелы украинских городов – это проявление бессилия оккупантов, которые не могут выполнить того, чего от них требует Путин.

"Они пытаются хоть каким-то способом доказать своему "царю", что на что-то способны", – сказала она.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

За сутки 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсона и области. Оккупанты били по жилым кварталам и домам.

Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты
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