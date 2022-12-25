Оккупанты пытаются доказать Путину, что на что-то способны – Гуменюк об обстреле Херсона

"Не считаю, что каждый обстрел является местью. Это развитие войны и военные действия, которые враг нам, скажем, "предложил" еще с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения. Говорить, что они конкретно отомстили за попадание по пункту управления... Они не столь ценят своих, чтобы так лупить по нашим. Они просто ненавидят всех тех, кто живет лучше их", – ответила Гуменюк.
По ее словам, постоянные обстрелы украинских городов – это проявление бессилия оккупантов, которые не могут выполнить того, чего от них требует Путин.
"Они пытаются хоть каким-то способом доказать своему "царю", что на что-то способны", – сказала она.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.
За сутки 24 декабря россияне 71 раз обстреляли территорию Херсона и области. Оккупанты били по жилым кварталам и домам.