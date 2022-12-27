Путин не предлагает переговоры. Он хочет заставить Украину пойти на предварительным уступки – ISW

"Путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря вопреки некоторым сообщениям. Путин в телеинтервью заявил, что не считает, что война приближается к "опасной черте", и отметил, что у России нет другого выбора, кроме как продолжать защищать своих граждан, прежде чем заявить, что Россия "готова вести переговоры со всеми сторонами", вовлеченными в конфликт", – говорится в сообщении ISW.

Вместо ясного призыва к переговорам президент страны-оккупанта продолжил настаивать на своей, как отмечают аналитики, "ложной версии" о том, что Украина, которую он назвал "другой стороной", свела на нет "дипломатические старания" РФ, которые Россия, по мнению Путина, предпринимала до вторжения.

Тезисы Путина были сосредоточены на "мнимых дискуссиях с Западом, а не с Украиной" и отражают его постоянные заявления о том, что Украина якобы является "просто пешкой Запада". Прозвучавшие 25 декабря заявления не отклонялись от этой риторической линии, говорится в сводке.

"Путин также заявил, что, по его мнению, Россия "действует в правильном направлении", что указывает на то, что он не ставил серьезных условий для переговоров и по-прежнему желает преследовать свои максималистские цели", – считают эксперты ISW.

Заявление Путина от 25 декабря является частью целенаправленной информационной кампании, направленной на то, чтобы "ввести Запад в заблуждение и заставить Украину пойти на предварительные уступки", сказано в сводке Института исследования войны. Кремль активно ведет эту информационную кампанию в течение всего декабря, добавили в ISW.

Аналитики заметили, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном сайте вопреки обычной практике. Возможно, полагают аналитики ISW, для того, чтобы способствовать "искажению" полного заявления Путина и подчеркнуть его "расплывчатое" заявление о переговорах.

Использование Кремлем отрывка интервью в рождественские праздники также может быть ответом на недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США, полагают в ISW.