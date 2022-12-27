Путин не предлагает переговоры. Он хочет заставить Украину пойти на предварительным уступки – ISW

"Путин не предлагал вести переговоры с Украиной 25 декабря вопреки некоторым сообщениям. Путин в телеинтервью заявил, что не считает, что война приближается к "опасной черте", и отметил, что у России нет другого выбора, кроме как продолжать защищать своих граждан, прежде чем заявить, что Россия "готова вести переговоры со всеми сторонами", вовлеченными в конфликт", – говорится в сообщении ISW.
Вместо ясного призыва к переговорам президент страны-оккупанта продолжил настаивать на своей, как отмечают аналитики, "ложной версии" о том, что Украина, которую он назвал "другой стороной", свела на нет "дипломатические старания" РФ, которые Россия, по мнению Путина, предпринимала до вторжения.
Тезисы Путина были сосредоточены на "мнимых дискуссиях с Западом, а не с Украиной" и отражают его постоянные заявления о том, что Украина якобы является "просто пешкой Запада". Прозвучавшие 25 декабря заявления не отклонялись от этой риторической линии, говорится в сводке.
"Путин также заявил, что, по его мнению, Россия "действует в правильном направлении", что указывает на то, что он не ставил серьезных условий для переговоров и по-прежнему желает преследовать свои максималистские цели", – считают эксперты ISW.
Заявление Путина от 25 декабря является частью целенаправленной информационной кампании, направленной на то, чтобы "ввести Запад в заблуждение и заставить Украину пойти на предварительные уступки", сказано в сводке Института исследования войны. Кремль активно ведет эту информационную кампанию в течение всего декабря, добавили в ISW.
Аналитики заметили, что Кремль не опубликовал полную стенограмму интервью Путина на своем официальном сайте вопреки обычной практике. Возможно, полагают аналитики ISW, для того, чтобы способствовать "искажению" полного заявления Путина и подчеркнуть его "расплывчатое" заявление о переговорах.
Использование Кремлем отрывка интервью в рождественские праздники также может быть ответом на недавнее выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США, полагают в ISW.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
25 декабря Путин в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны якобы на Украину и Запад. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ему "вернуться к реальности".