Швец: Кто даст Путину гарантии безопасности? Никто. Он военный преступник

"Кто ему это пообещает? Никто. Он военный преступник. На него уже собрана куча фактов, уже готовится серьезнейшая база для уголовных дел. И то, что он военный преступник, – сомнений нет никаких. Я не вижу ни одного политического деятеля, который бы взял на себя... Сейчас Макрон может болтать, но когда дойдет до дела... Я не представляю, чтобы президент Соединенных Штатов дал...", – сказал он.
Швец напомнил, что нацисты, с которыми договаривались о сотрудничестве СССР и США, не были главными преступниками.
"Это люди, которые критически нужны были для национальной безопасности страны. И это люди были второго, третьего, десятого эшелона. Я не могу представить, чтобы договаривались с Герингом, Геббельсом, Гиммлером. Во-вторых, он сам не поверит ни в какие гарантии. Он подумает, что это трюк, а там его в камере удавят", – сказал разведчик.
Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?". Полный текст интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции.
Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.