Швец: Кто даст Путину гарантии безопасности? Никто. Он военный преступник

"Кто ему это пообещает? Никто. Он военный преступник. На него уже собрана куча фактов, уже готовится серьезнейшая база для уголовных дел. И то, что он военный преступник, – сомнений нет никаких. Я не вижу ни одного политического деятеля, который бы взял на себя... Сейчас Макрон может болтать, но когда дойдет до дела... Я не представляю, чтобы президент Соединенных Штатов дал...", – сказал он.

Швец напомнил, что нацисты, с которыми договаривались о сотрудничестве СССР и США, не были главными преступниками.

"Это люди, которые критически нужны были для национальной безопасности страны. И это люди были второго, третьего, десятого эшелона. Я не могу представить, чтобы договаривались с Герингом, Геббельсом, Гиммлером. Во-вторых, он сам не поверит ни в какие гарантии. Он подумает, что это трюк, а там его в камере удавят", – сказал разведчик.

Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?". Полный текст интервью

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