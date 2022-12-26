ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: Кто даст Путину гарантии безопасности? Никто. Он военный преступник

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Швец: "Путин сам не поверит ни в какие гарантии"
Швец: "Путин сам не поверит ни в какие гарантии"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Президенту России Владимиру Путину никто не пообещает спокойно провести старость за пределами РФ. Об этом заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Кто ему это пообещает? Никто. Он военный преступник. На него уже собрана куча фактов, уже готовится серьезнейшая база для уголовных дел. И то, что он военный преступник, – сомнений нет никаких. Я не вижу ни одного политического деятеля, который бы взял на себя... Сейчас Макрон может болтать, но когда дойдет до дела... Я не представляю, чтобы президент Соединенных Штатов дал...", – сказал он.

Швец напомнил, что нацисты, с которыми договаривались о сотрудничестве СССР и США, не были главными преступниками.

"Это люди, которые критически нужны были для национальной безопасности страны. И это люди были второго, третьего, десятого эшелона. Я не могу представить, чтобы договаривались с Герингом, Геббельсом, Гиммлером. Во-вторых, он сам не поверит ни в какие гарантии. Он подумает, что это трюк, а там его в камере удавят", – сказал разведчик.

Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?". Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции

Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, нацисты, российская агрессия, Юрий Швец, война России против Украины, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
"Ты просто убиваешь талант". Полякова накричала на Ясинского. Продюсер записал это на видео и выложил в сеть
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
75-летний Шварценеггер показал архивное фото своей матери
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
Андре Тан поддержал инициативу британских и украинских волонтеров, передав детям на Рождество 10 тыс. подарков. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Чарльз III записал первое рождественское обращение к нации в статусе короля Великобритании. Видео
  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон
  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон
"Все женщины влюблены в этого мужчину", "Красавец". Ким опубликовал в сети новое фото
"Все женщины влюблены в этого мужчину", "Красавец". Ким опубликовал в сети новое фото
"Так похож на отца", "Самое дорогое мамино украшение". Тина Кароль показала 14-летнего сына
"Так похож на отца", "Самое дорогое мамино украшение". Тина Кароль показала 14-летнего сына
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео
"Гори спокійно, русня! "Спецоперація" така!" Melovin перепел песню Пугачевой, адресованную населению РФ. Видео
"Гори спокійно, русня! "Спецоперація" така!" Melovin перепел песню Пугачевой, адресованную населению РФ. Видео
"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку
"Пэм, выглядишь просто божественно", "Sexy Girl". 55-летняя Андерсон прогулялась по Парижу, волоча за собой срубленную елку
Макаревич поделился комиксом о проводах россиянина на войну
Макаревич поделился комиксом о проводах россиянина на войну
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину
Невестка Ющенко показала шпагат через пять месяцев после родов
Невестка Ющенко показала шпагат через пять месяцев после родов
  Украинские программисты вместе с белорусскими коллегами, покинувшими страну, создали игру, в которой можно ликвидировать Путина и Лукашенко
  Украинские программисты вместе с белорусскими коллегами, покинувшими страну, создали игру, в которой можно ликвидировать Путина и Лукашенко
"Батюшка очень смеялся". Матвиенко рассказала, что каялась за употребление мата, а также как называет российских оккупантов
"Батюшка очень смеялся". Матвиенко рассказала, что каялась за употребление мата, а также как называет российских оккупантов
"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам
"Со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик". Буданов заявил, что ходит в магазин сам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Весь мир поставил на уши". Кошевой рассказал, как Зеленский в переписке с ним прокомментировал свое выступление в Конгрессе (766653)
2
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (66354)
3
"Как тебе спится, Анечка, когда твой родной Харьков бомбят?" В сети призвали Maruv не молчать о нападении РФ на Украину. Она проигнорировала (42438)
4
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (41836)
5
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (30662)
6
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (20018)
7
"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына (15418)
8
Олень и снегири. Букингемский дворец опубликовал рождественский рисунок девятилетнего принца Джорджа (11716)
 
 
 
 