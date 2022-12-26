Швец: Путин уже почти потратил армию, которую запустил в Украину 24 февраля. А это были самые боеспособные части. То, что будет потом, – уже второй сорт

"На поле боя в Украине перемалывается российская военная машина. Он [Путин] уже практически потратил всю армию, которую запустил в Украину 24 февраля. А это были самые боеспособные части. То, что будет, [переброшено в Украину из России дальше] – это уже второй сорт", – отметил Швец.
Живущий в США бывший советский разведчик отметил, что в Америке раздаются голоса о том, что помощь Украине обходится очень дорого, но это потому, что "есть политическая борьба, поэтому выдумывается вопрос – и потом он раздувается".
"Мы на это [перемалывание оккупантов] потратили 5,6% военного бюджета Пентагона. Если бы НАТО вступал в борьбу, чтобы перемолоть российскую армию в таком количестве, нам бы понадобился триллион [долларов]. А так мы это сделали за 5,6%. И Путин продолжает перемалываться. Поэтому для американцев эта помощь – копейки. Это копейки, при помощи которых удавливается ближайший союзник Китая. Это понятно нормальным людям", – заключил сокурсник Путина по институту КГБ
При этом Швец добавил, что Путину в этой ситуации, когда он не может добиться в Украине победы, "деваться некуда", потому что у него "нет уже варианта съехать".
Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?". Полный текст интервью
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
Россия, вероятно, потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия в войне в Украине, заявил 8 ноября заместитель главы Пентагона Колин Каль.
Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет, и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30 до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за этот год – и это без учета санкционного режима.
6 декабря начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил, что запасы высокоточных ракет в РФ достигли критического минимума.
По оценке главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса, на 22 декабря с начала войны боеспособность развернутых в Украине сухопутных войск РФ снизилась более чем наполовину.
Путин, напав на Украину, отбросил Россию на 20-30 лет назад как военном, так и в экономическом отношении, сообщили изданию The Times 23 декабря источники в британском правительстве.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 26 декабря российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 102 600 военнослужащих. Остальные потери армии противника ориентировочно составили: танков – 3016, боевых бронированных машин – 6017, артиллерийских систем – 1996, РСЗО – 418, средств ПВО – 212, самолетов – 283, вертолетов – 267, автомобильной техники и автоцистерн – 4647 и так далее.