Швец: Путин уже почти потратил армию, которую запустил в Украину 24 февраля. А это были самые боеспособные части. То, что будет потом, – уже второй сорт

"На поле боя в Украине перемалывается российская военная машина. Он [Путин] уже практически потратил всю армию, которую запустил в Украину 24 февраля. А это были самые боеспособные части. То, что будет, [переброшено в Украину из России дальше] – это уже второй сорт", – отметил Швец.

Живущий в США бывший советский разведчик отметил, что в Америке раздаются голоса о том, что помощь Украине обходится очень дорого, но это потому, что "есть политическая борьба, поэтому выдумывается вопрос – и потом он раздувается".

"Мы на это [перемалывание оккупантов] потратили 5,6% военного бюджета Пентагона. Если бы НАТО вступал в борьбу, чтобы перемолоть российскую армию в таком количестве, нам бы понадобился триллион [долларов]. А так мы это сделали за 5,6%. И Путин продолжает перемалываться. Поэтому для американцев эта помощь – копейки. Это копейки, при помощи которых удавливается ближайший союзник Китая. Это понятно нормальным людям", – заключил сокурсник Путина по институту КГБ

При этом Швец добавил, что Путину в этой ситуации, когда он не может добиться в Украине победы, "деваться некуда", потому что у него "нет уже варианта съехать".

Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?". Полный текст интервью

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