Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием, оно продлилось 52 минуты. Из-за воздушной тревоги его отложили на полтора часа

Зеленский выступил на крайнем в 2022 году заседании Рады Фото: Железный нардеп / Telegram

Сегодня Рада собралась на последнее заседание в 2022 году, нардепы заслушали послания Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины, отметил Железняк.

По его словам, через воздушную тревогу выступ президента был отложен на полтора часа, а само выступление продлилось 52 минуты.

После выступления Зеленского в Раде состоялось награждение украинских военных.

"Аплодировали (с самого начала без процедуры награждения) – 41 раз", – рассказал Железняк.

Он добавил, что, кроме Зеленского, на заседании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, члены правительства (в полном составе), иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

Зеленский в ходе выступления заявил, что Украина стала одним из лидеров свободного мира, объединила ЕС, его цитирует Железняк. По словам президента, Украина "идет к победе, о которой мечтали все наши поколения". Цель – восстановить территориальную целостность страны и освободить всех, кто находится в плену.

Зеленский также подчеркнул, что должен быть международный трибунал по военным преступлениям оккупантов в Украине.

Восстановление страны будет крупнейшим экономическим проектом Европы, указал президент. Одним из заданий для власти Зеленский назвал возвращение домой украинцев, которые вынуждены были покинуть страну из-за российской агрессии.

Он подчеркнул, что украинцы пройдут зиму, и никакие российские "шахедные удары" не помогут.